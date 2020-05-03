جزئیات جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران

‌به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر گفت: در این جلسه بسته محرک اقتصادی شهرداری در ایام کرونا که هفته پیش به صورت دو فوریتی به شورا ارائه شده بود و شورا به یک فوریت آن رأی داد مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این لایحه به دو کمیسیون اصلی برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی و کمیسیون‌های فرعی برای بررسی ارسال شد که در جلسه هم اندیشی به همراه شهردار و معاونان آن تغییراتی که در این لایحه ایجاد شده بود را مورد بررسی قرار داده تا راحت تر در جلسه علنی مورد بررسی قرار دهیم و امیدواریم امروز در صحن این لایحه به تصویب برسد.