  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

سالانه ۱۶۵ هزار تن شیر در استان زنجان تولید می شود

سالانه ۱۶۵ هزار تن شیر در استان زنجان تولید می شود

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: در سال بیش از ۱۶۵ هزار تن شیر در استان زنجان تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاراسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، به صادرات مواد لبنی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش ازسه هزار و ۳۵۶ تن به ارزش ۴ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار به خارج از کشور مواد لبنی صادر شد.

وی اظهار کرد: مواد لبنی صادر شده شامل خامه، دوغ، ماست و پنیر به کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، قطر، بحرین و کویت بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه زنجان یکی از استان‌های مهم تولید کننده انواع محصولات لبنی در سطح کشور است، گفت: این استان همه ساله علاوه بر تامین نیاز استان، نیاز سایر استان‌های همجوار به فرآورده‌های لبنی را تامین می‌کند.

تاراسی به ظرفیت تولید بالای شیر و محصولات لبنی در استان و کیفیت بالای تولید این محصولات اشاره کرد ویاد آورشد: صادرات محصولات لبنی نشان دهنده ظرفیت استان در این حوزه است.

وی با بیان اینکه در سال بیش از ۱۶۵ هزار تن شیر در استان زنجان تولید می‌شود، ابراز کرد: ۱۲۱ هزار تن از محصول تولید شده در داخل استان مصرف می‌شود و مابقی ۲۶ درصد میزان تولید است، به سایر استان‌های کشور صادر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، از فعالیت ۱۲۵ واحد صنعتی گاوداری شیری با ظرفیت ۲۱ هزار و ۷۵۰ راس و ۶۲۲ واحد روستایی با ظرفیت ۱۱ هزار و ۷۰۰ راس در استان خبر داد.

تاراسی افزود: بیشترین مواد لبنی تولید شده از استان زنجان به کشور عراق صادر می‌شود.

کد مطلب 4915446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها