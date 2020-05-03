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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۴۳

برگزاری آزمون در مردادماه؛

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی آغاز شد

فرصت ثبت نام مجدد برای داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییر زمان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خردادماه به روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه، امکان ثبت نام مجدد در این آزمون فراهم شده است.

زمانبندی برگزاری آزمون هر رشته بر اساس نوبت صبح یا عصر هر یک از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه طبق همان نوبت بندی اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون است.

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش مدارک برای متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ فراهم شده است و داوطلبان از امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹ آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹ می توانند نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

تاکنون ۱۴ هزار و ۲۳۹ نفر بدون احتساب رشته دوم در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی ثبت نام کرده اند. این آزمون برای نخستین بار به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

کد مطلب 4915451

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