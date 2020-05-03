مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تغییر زمان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خردادماه به روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه، امکان ثبت نام مجدد در این آزمون فراهم شده است.

زمانبندی برگزاری آزمون هر رشته بر اساس نوبت صبح یا عصر هر یک از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه طبق همان نوبت بندی اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون است.

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش مدارک برای متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ فراهم شده است و داوطلبان از امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹ آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹ می توانند نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

تاکنون ۱۴ هزار و ۲۳۹ نفر بدون احتساب رشته دوم در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی ثبت نام کرده اند. این آزمون برای نخستین بار به صورت الکترونیکی برگزار می شود.