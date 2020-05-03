عامل کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی از ۱۹۰ شهروند کردستانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: ماموران اداره عملیات پلیس امنیت عمومی استان در پی یک کار اطلاعاتی و پلیسی هدفمند موفق به شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری از شهروندان در سنندج شدند.

وی افزود: متهم به بهانه ساخت و ساز و با فریب شهروندان اعتماد آنان را جلب و پس از دریافت مبالغ هنگفت خود را از دید مال باختگان مخفی می کرد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: پس از هماهنگی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و ارجاع پرونده به پلیس امنیت عمومی، موضوع دستگیری کلاهبردار به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره عملیات پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

سردار آزادی یادآور شد: در بررسی های تحقیقاتی ماموران مشخص شد، متهم در یکی از شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز اقدام به ساخت و ساز کرده و از آن طریق از شهروندان آن استان به همین روش کلاهبرداری کرده است.

وی بیان کرد: پس از اخذ نیابت قضائی ماموران انتظامی به شهرستان مورد نظر اعزام و طی یک عملیات غافلگیر کننده پلیسی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به کشف بیش از یک هزار برگ مشتمل بر قرار داد و اسناد مربوطه و یک دستگاه لپ تاپ حاوی محتویات مجرمانه از مخفیگاه متهم، گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به عمل آمده به کلاهبرداری از ۱۹۰ شهروند سنندجی به همین روش اقرار و به دریافت بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شهروندان اعتراف کرد.

سردار آزادی اظهار داشت: متهم پس از انجام تحقیقات برای انجام مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.