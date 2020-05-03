سیامک اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز دائمی است، گفت: طی فصل های سرد سال و عید نوروز و ماه رمضان اهدای خون کم می‌شود.

وی با بیان اینکه شب‌های قدر نزدیک است، اظهار کرد: مردم اهدای خون را به شب‌های قدر موکول نکنند و مردم برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌تدریج برای اهدای خون اقدام کنند.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان، گفت: همشهریان می‌توانند جهت اهدای خون به مرکز اهدای خون در چهارراه سعدی زنجان و مرکز اهدای خون ابهر مراجعه کنند.

اسدی با بیان اینکه بیش از ۶۲ درصد اهدای خون از طریق اهدای مستمر صورت می‌گیرد و فرهنگ سازی اهدای خون مستمر نیاز به زمان دارد، ابراز داشت: مرکز انتقال خون استان زنجان کمبودی در گروه‌های خونی ندارد ولی برای تقویت ذخایر خون استان نیازمند اهدا خون هستیم.

وی با بیان اینکه آماده دریافت پلاسمای خون بهبودیافتگان کرونا ویروس هستیم، افزود: اداره‌کل انتقال خون استان در هر شیفت سه بار ضدعفونی می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان، تصر یح کرد: کرونا با اهدای خون منتقل نمی‌شود و به شهروندان توصیه می‌شود برای جلوگیری از شلوغی و ترافیک با مدیریت خون اهدا کنند.