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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم

امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر تامین امنیت غذایی کشور با حفظ ذخایر ژنتیکی گفت: ستاد در کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات زیست‌بانک‌ها را دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران کشوری غنی از منابع و ذخایر فسیلی است که سالیان سال است به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند اما این موضوع باعث شده مدیران از ذخایری که ثروت و سرمایه اصلی کشور هستند غافل بمانند. ذخایری که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اندوخته‌های ژنتیکی هر کشوری محسوب می‌شوند.

این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه و اساس همه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذایی، دارویی، صنعتی و شیمیایی هم محسوب می‌شوند.

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه استفاده پایدار از منابع پایه‌ای طبیعی می‌تواند به فقرزدایی و تأمین امنیت غذایی کشور بیانجامد و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را در پی داشته باشد گفت: ایران کشوری غنی از ذخایر و منابع ژنتیکی است که اگر از این داشته‌هایمان به خوبی استفاده کنیم به افزایش بهره‌وری از محصولات کشاورزی و زیست‌محیطی کمک می‌کنیم.

وی با تاکید بر تعریف برنامه‌های مختلفی برای افزایش بهره‌وری و حفظ منابع ژنتیکی کشور، بیان کرد: ستاد در کارگروه زیست‌بانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بانک‌های ژن و زیست‌بانک‌های کشور را دنبال می‌کند.

به گفته وی، البته حفاظت، صیانت و بهره‌برداری پایدار از این منابع که تضمین‌کننده حیات کشور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به نسل‌های آینده از وظایف مهم ملی همه ما است.

کد مطلب 4915469

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