امنیت غذایی کشور را با حفظ ذخایر ژنتیکی تامین کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران کشوری غنی از منابع و ذخایر فسیلی است که سالیان سال است به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور شناخته میشوند اما این موضوع باعث شده مدیران از ذخایری که ثروت و سرمایه اصلی کشور هستند غافل بمانند. ذخایری که مهمترین و کلیدیترین اندوختههای ژنتیکی هر کشوری محسوب میشوند.
این منابع در کنار ارزش مادی که دارند، پایه و اساس همه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذایی، دارویی، صنعتی و شیمیایی هم محسوب میشوند.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه استفاده پایدار از منابع پایهای طبیعی میتواند به فقرزدایی و تأمین امنیت غذایی کشور بیانجامد و در نتیجه توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور را در پی داشته باشد گفت: ایران کشوری غنی از ذخایر و منابع ژنتیکی است که اگر از این داشتههایمان به خوبی استفاده کنیم به افزایش بهرهوری از محصولات کشاورزی و زیستمحیطی کمک میکنیم.
وی با تاکید بر تعریف برنامههای مختلفی برای افزایش بهرهوری و حفظ منابع ژنتیکی کشور، بیان کرد: ستاد در کارگروه زیستبانک و ذخایر ژنتیکی، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بانکهای ژن و زیستبانکهای کشور را دنبال میکند.
به گفته وی، البته حفاظت، صیانت و بهرهبرداری پایدار از این منابع که تضمینکننده حیات کشور در حال و آینده خواهد بود و انتقال آن به نسلهای آینده از وظایف مهم ملی همه ما است.
نظر شما