نيكوكاران فردا براي كمك به زلزله زدگان دوباره به ميدان مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي كميته امداد در تهران علاوه بر مساجد ، دفاتر و پايگاههاي كميته امداد امام خميني (ره ) به همراه پايگاههاي نيروي مقاومت بسيج در ميادين اصلي شهر مستقر خواهند بود .

همچنين حساب شماره 6060 بانك ملي ايران شعبه پيام انقلاب اسلامي آماده دريافت كمك هاي مردم خير انديش كشورمان به زلزله زدگان شهرستان بم است .

اين گزارش مي افزايد : هنرمندان ايران اسلامي و بازاريان و اصناف نيز فردا همزمان با ديگر مردم خير كشورمان به ياري مصيب ديدگان بي خانمان شهرستان بم خواهند شتافت و با اهداء كمكهاي نقدي جهت ساخت 5 هزار واحد مسكوني از آلام خانواده زلزله زده خواهند كاست .