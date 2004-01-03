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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۳۹

همزمان با ولادت امام هشتم (ع )

نيكوكاران فردا براي كمك به زلزله زدگان دوباره به ميدان مي آيند

مردم نيكوكار ايران فردا همزمان با ولادت حضرت علي ابن موسي الرضا (ع ) با اهداي كمك هاي نقدي براي ساخت 5 هزار سرپناه به ياري زلزله زدگان مي شتابند .

به گزارش خبرگزاري مهر ،  به نقل از روابط عمومي كميته امداد  در تهران علاوه بر مساجد ، دفاتر و پايگاههاي كميته امداد امام خميني (ره ) به همراه پايگاههاي نيروي مقاومت بسيج در ميادين اصلي شهر مستقر خواهند بود .

 همچنين حساب شماره 6060 بانك ملي ايران شعبه پيام انقلاب اسلامي آماده  دريافت كمك هاي مردم خير انديش كشورمان به زلزله زدگان شهرستان بم است .

اين گزارش مي افزايد : هنرمندان ايران اسلامي و بازاريان و اصناف نيز فردا همزمان با ديگر مردم خير كشورمان به ياري مصيب ديدگان بي خانمان شهرستان بم خواهند شتافت و با اهداء كمكهاي نقدي جهت ساخت 5 هزار واحد مسكوني از آلام خانواده زلزله زده خواهند كاست .

 

کد مطلب 49155

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