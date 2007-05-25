دیپلماسی ناوهای جنگی کارآیی ندارد/ جنگ روانی آمریکا برای ما تکراری و بی معناست

امیر سرتیپ رضا خرم طوسی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ورود چند ناو جدید آمریکایی به خلیج فارس اظهار داشت: آمریکایی ها پیش از حضور در هر منطقه ای که منافعی را در آن متصور بدانند، با تدارک یک عملیات روانی گسترده در خصوص نقش خود در آن منطقه، به فراهم آوردن زمینه های این حضور می پردازند تا ضمن فراهم کردن زمینه های ابتدایی اهداف، به ایجاد رعب و وحشت در منطقه دامن بزنند.

وی با بیان اینکه حربه های آمریکا در میدان جنگ روانی برای ایران تکراری شده است، افزود: سحر آمریکا در این خصوص در کشور ما باطل شده و این قبیل عملیات های روانی حداقل برای جمهوری اسلامی ایران کارآمدی خود را از دست داده است.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش با تاکید بر بی حاصل بودن "دیپلماسی ناو های جنگی" علیه ایران، ادامه داد: دیگر پرچم افرازی آمریکایی ها در خاورمیانه تاثیر گذاری خود را از دست داده و این به آن معناست که حضور آن ها در منطقه به هر شکلی که باشد هرگز به عنوان تهدیدی برای ما محسوب نشده و این واقعیتی است که ما آن را تجربه کرده ایم.

امیر سرتیپ خرم طوسی خاطرنشان کرد: البته آنچه ذکر شد به معنای غفلت ما از تحرکات دشمن و بیگانگان در منطقه نیست و ملت و نیروهای مسلح ایران همواره هوشیاری خود را حفظ کرده و آماده دفاع از کشور است اما حضور آن ها برای ما معنادار نیست.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: انسان در کاری به این عظمت باید به جستجوی سنت های الهی باشد؛ خداوند متعال فرموده که «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» و ما در جریان فتح خرمشهر به وضوح تحقق این آیه شریف را مشاهده کردیم.