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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان:

اجاره بهای ۱۰۱ مکان ورزشی در زنجان بخشوده شد

اجاره بهای ۱۰۱ مکان ورزشی در زنجان بخشوده شد

زنجان-مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان،گفت: در راستای حمایت از باشگاه داران ۱۰۱ مکان ورزشی دراستان زنجان که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است مورد بخشودگی قرار گرفتند.

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بخشودگی اجاره بهای اماکن ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: اجاره بهای اماکن ورزشی که به بخش خصوصی واگذار شده بود تاپان اردیبهشت ماه بخشیده شد.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت از باشگاه داران ۱۰۱ مکان ورزشی در استان زنجان که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است که هزینه آن در ماه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است و تا پایان اردیبهشت ماه که ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود بخشیده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، گفت: در راستای حمایت از باشگاه داران اداره ورزش و جوانان استان زنجان بسیار جدی است و حمایت لازم از ورزشکاران را دارد.

خلیلی تاکید کرد: پنج رویداد ورزش قهرمانی و لیگ به علت کنترل شیوع بیماری کرونا ویروس دراستان کنسل شد و تا اطلاع ثانوی فعالیت مراکز ورزشی در استان تعطیل است.

وی افزود: ۱۳ باشگاه ورزشی این استان تاکنون به علت رعایت نکردن ممنوعیت فعالیت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، پلمب شده است.

کد مطلب 4915518

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