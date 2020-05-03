اجاره بهای ۱۰۱ مکان ورزشی در زنجان بخشوده شد

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، به بخشودگی اجاره بهای اماکن ورزشی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: اجاره بهای اماکن ورزشی که به بخش خصوصی واگذار شده بود تاپان اردیبهشت ماه بخشیده شد.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت از باشگاه داران ۱۰۱ مکان ورزشی در استان زنجان که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است که هزینه آن در ماه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است و تا پایان اردیبهشت ماه که ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود بخشیده شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، گفت: در راستای حمایت از باشگاه داران اداره ورزش و جوانان استان زنجان بسیار جدی است و حمایت لازم از ورزشکاران را دارد.

خلیلی تاکید کرد: پنج رویداد ورزش قهرمانی و لیگ به علت کنترل شیوع بیماری کرونا ویروس دراستان کنسل شد و تا اطلاع ثانوی فعالیت مراکز ورزشی در استان تعطیل است.

وی افزود: ۱۳ باشگاه ورزشی این استان تاکنون به علت رعایت نکردن ممنوعیت فعالیت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، پلمب شده است.