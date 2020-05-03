تیم فوتبال نوجوانان و جوانان در سید ۳ و ۴ مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ خود اعلام کرده است:

«با بررسی شرایط پاندمی فعلی، مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا بدون تغییر، در زمان از پیش تعیین شده خود به شرح زیر برگزار خواهند شد:

مسابقات نوجوانان (زیر ۱۶سال) قهرمانی آسیا در بحرین از ۲۶ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۳۹۹

مسابقات جوانان (زیر ۱۹سال) قهرمانی آسیا در ازبکستان از ۲۳ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۹

البته با ادامه بررسی شرایط، چنانچه هرگونه تغییر احتمالی نیاز باشد به اطلاع فدراسیون‎ها خواهیم رساند.

باتوجه به رنکینگ تیم‌ها در پایان مسابقات قهرمانی آسیا دوره قبل در سال ۲۰۱۸، سیدبندی تیم‌های نوجوانان و جوانان برای مسابقات امسال به شرح زیر است:

سیدبندی مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ -بحرین

گلدان اول: بحرین، ژاپن، تاجیکستان، کره جنوبی

گلدان دوم: استرالیا، کره شمالی، اندونزی، عمان

گلدان سوم: هند، ایران، یمن، عربستان

گلدان چهارم: چین، ازبکستان، قطر، امارات

سیدبندی مسابقات جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ -ازبکستان

گلدان اول: ازبکستان (میزبان)، عربستان، کره جنوبی، قطر

گلدان دوم: ژاپن، تاجیکستان، استرالیا، اندونزی

گلدان سوم: مالزی، عراق، ویتنام، کامبوج

گلدان چهارم: ایران، یمن، بحرین، لائوس

ضمن اینکه قرعه‌کشی رقابتها برای اواسط ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده است و زمان و مکان آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.»