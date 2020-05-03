کمک به محرومان ما را از سایر ملل متمایز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح یکشنبه در نشست خیران و معتمدان که پیرامون قرارگاه مواسات و همدلی مؤمنانه برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال در ماه مبارک رمضان به صورت اختصاصی همه بندگان را به این سفره معنوی و الهی دعوت کرده است و این مهم جایگاه این ماه عزیز را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند در ماه رمضان به مهمانی خدا دعوت شده‌اید و این دعوت، خاص همه انسانهاست و اگر به این مهمانی نروند، باید جبران کنید و قضای آن را بجای آورید تا مشمول برکات آن شوید.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: کرامت، عظمت، شرافت، فضیلت و تمام خوبی‌ها در ماه مبارک رمضان وجود دارد و در این مهمانی، تقوا به عنوان یکی از برجسته‌ترین رزق‌های معنوی شامل حال انسان می‌شود.

امام جمعه قزوین در ادامه به اهمیت مواسات اشاره کرد و افزود: اگر صرفاً در بحران کرونا به موضوع کمک به آسیب دیدگان توجه کنیم، کار متفاوتی انجام نداده‌ایم چرا که در تمام دنیا چنین کمک‌هایی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: آن چیزی که رهبری بر احیای آن تأکید دارند این است که دین با دنیا پیوند داشته باشد چرا که در قرآن آمده است نماز با زکات پیوند دارد و مطالبه رهبری نیز برخاسته از قرآن و آموزه‌های دینی است.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: در تمام دنیا نگاه عاطفی، محور کمک به فقراست و اگرچه همین موضوع نیز ارزشمند است اما آن چیزی که در دین مورد هدف است، برافراشته شدن پرچم دین با تمام اجزای آن در عالم است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید کرد: در نظام دینی هدف از کمک به نیازمندان صرفاً رفع نیازهای مادی آنها نیست بلکه رفع نیازهای معنوی آنها نیز مورد هدف قرار دارد و این رسالت خیران ما را از کمک کنندگان در سایر کشورها متمایز می‌کند.

وی اظهار کرد: تمام کارهایی که به انسان مرتبط است، ماندگاری ندارد اما زمانی که خدایی شد، تا ابد اثرگذار شده و ماندگاری پیدا می‌کند و ان‌شاءالله تلاش کنیم تمام کارهایمان خدایی باشد تا ماندگاری پیدا کند.