ورود مدعی العموم به موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجان های دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان صیادان غرب استان و شهرستان بندرلنگه بر لزوم رفع مشکلات صیادان بومی تأکید کرد.

وی همچنین نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوزهای صید، رفع خلاء های قانونی و صیانت از محیط زیست دریا را خواستار شد.

این مقام قضائی در ادامه اعلام کرد: به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از گونه‌های مختلف آبزیان، دستور ورود اداره کل محیط زیست استان در پرونده‌های صید ترال صادر و ابلاغ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بررسی موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجان‌های دریایی توسط شناورهای غیرمجاز صید ترال در دستور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مجازات و اخذ خسارت سنگین در انتظار متخلفین خواهد بود.

شایان ذکر است، در جریان این نشست نمایندگان صیادان غرب استان هرمزگان، مطالبات و نقطه نظرات خود را با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در میان گذاشتند.