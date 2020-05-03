ورود مدعی العموم به موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجان های دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان صیادان غرب استان و شهرستان بندرلنگه بر لزوم رفع مشکلات صیادان بومی تأکید کرد.
وی همچنین نظارت دقیق در خصوص نحوه صدور مجوزهای صید، رفع خلاء های قانونی و صیانت از محیط زیست دریا را خواستار شد.
این مقام قضائی در ادامه اعلام کرد: به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفاظت از گونههای مختلف آبزیان، دستور ورود اداره کل محیط زیست استان در پروندههای صید ترال صادر و ابلاغ شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بررسی موضوع تخریب زیستگاه آبزیان و مرجانهای دریایی توسط شناورهای غیرمجاز صید ترال در دستور کار قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مجازات و اخذ خسارت سنگین در انتظار متخلفین خواهد بود.
شایان ذکر است، در جریان این نشست نمایندگان صیادان غرب استان هرمزگان، مطالبات و نقطه نظرات خود را با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در میان گذاشتند.
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