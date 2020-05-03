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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران:

۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر ماه فروردین در مازندران کشف شد

۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر ماه فروردین در مازندران کشف شد

ساری - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشف ۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی ماه گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دوم اردیبهشت ۹۹ با حضور به موقع نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر و مشارکت فعال دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان ۱۲۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران کشف و ضبط شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با بیان اینکه ۱۰۶ کیلوگرم از مجموع کشفیات مواد مخدر در استان تریاک بوده است، افزود: با اجرای ۴۶ طرح و عملیات در این رابطه ۳۰۱ مرد و پنج زن دستگیر و یک باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

وی با اعلام اینکه در حوزه برخورد با خرده فروشان در این مدت ۱۵۱ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند، تصریح کرد: برخورد قاطع و فراگیر با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مطالبه مقام معظم رهبری است و در این راستا همه دستگاه‌های متولی این حوزه حضوری جهادی و همه جانبه دارند.

مظفری از تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های کاشف برای مقابله جدی با قاچاقچیان مواد مخدر تقدیر و تشکر نمود و در پایان اظهار داشت: در فروردین ۹۹ بیش از ۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران کشف شد.

کد مطلب 4915610

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