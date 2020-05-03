۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر ماه فروردین در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دوم اردیبهشت ۹۹ با حضور به موقع نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر و مشارکت فعال دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی استان ۱۲۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران کشف و ضبط شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران با بیان اینکه ۱۰۶ کیلوگرم از مجموع کشفیات مواد مخدر در استان تریاک بوده است، افزود: با اجرای ۴۶ طرح و عملیات در این رابطه ۳۰۱ مرد و پنج زن دستگیر و یک باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

وی با اعلام اینکه در حوزه برخورد با خرده فروشان در این مدت ۱۵۱ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند، تصریح کرد: برخورد قاطع و فراگیر با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مطالبه مقام معظم رهبری است و در این راستا همه دستگاه‌های متولی این حوزه حضوری جهادی و همه جانبه دارند.

مظفری از تلاش شبانه روزی پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های کاشف برای مقابله جدی با قاچاقچیان مواد مخدر تقدیر و تشکر نمود و در پایان اظهار داشت: در فروردین ۹۹ بیش از ۲۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران کشف شد.