آغاز مجدد ودیعه گذاری عمره مفرده از نیمه دوم سال 86

سعید شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل تعداد زیاد افراد پشت نوبت اعزام به عمره مفرده ، از ابتدای سال جاری سپرده گذاری متقاضیان در بانک ملی متوقف شده بود که این امر پس از پایان یافتن زمان تشرف زائران عمره، مجدد آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون زائر در سراسر کشور و همچنین 300 هزار نفر در تهران، طی سالهای گذشته برای سفر زیارتی عمره در بانک ملی ثبت نام و سپرده گذاری کرده اند که در نوبت اعزام قرار دارند.

مدیرکل حج و زیارت استان تهران تاکید کرد: از ابتدای عمره تا کنون بیش از نیمی از زائران به عربستان اعزام شده اند و مابقی متقاضیان نیز تا پایان شهریور 86 اعزام خواهند شد.

شیبانی در خصوص تاخیر پروازهای عمره نیز گفت: با مذاکراتی که با شرکت هواپیمایی سعودی انجام شده میزان تاخیرها تا حدود زیادی کاهش یافته است.