به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاسلام آنلاین، آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی در اولین همایش شورای عالی مشاوره ای تقریب مذاهب اسلامی در رباط به جلوگیری از اختلافات گروهی اشاره کرد و اظهار داشت: باید به اختلافات بر اساس اصول صحیح اسلام احترام گذاشت.

آیت الله تسخیری موفقیت تقریب را در گرو فعال سازی دستاوردهای عقلانی در فرهنگ اسلامی مانند اجتهاد، مشاوره های مثبت و سازنده و گفتگوهای منطقی خواند و گفت: باید از زمینه های رشد گروههای مختلف کفار و فرقه های حمایت کننده از آنها جلوگیری شود.

حجت الاسلام محمد علی تبرائیان معاون دبیر کل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی نیز با اشاره به وجود کارگزاران خارجی که شعله های اختلاف میان مسلمانان را با شیوه های مختلف روشن می کنند، گفت: در رأس آنها دخالت نیروهای نظامی آمریکا در عراق است. مسلمانان باید با همکاری از آنچه که منجر به بروز اختلاف می شود، دوری کنند.

حجت الاسلام تبرائیان با تأکید بر گفتگو به منظور وحدت و دوری از درگیریهای گروهی به مسئله تقریب اشاره کرد و افزود: بررسی انگیزه های دینی، اجتماعی و سیاسی و شناخت عواقب و موانعی که مقابل تقریب ایستاده اند زمینه ساز نزدیکی میان مسلمانان می شود.

استفاه از درس تقریب میان مذاهب و چگونگی ارتباط میان مذاهب مختلف اسلامی از برجسته ترین توصیه های اولین همایش شورای عالی مشاوره ای تقریب مذاهب اسلامی بودند که در رباط پایتخت مغرب طی دو روز 22 و 23 می ( 1 و 2 خرداد) مورد تأکید قرار گرفتند.

شرکت کنندگان در این همایش به ضرورت استفاده از احکام قرآن و سنت نبوی به ویژه در مسائل اخلاقی اشاره کرده و ادغام ماده فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی در مدارس، دانشگاهها و آموزشگاههای تخصصی علوم شرعی را مورد تأکید قرار دادند.

دکتر محمد بن خوجه رئیس مجمع فقه اسلامی جده اظهار داشت: استفاده از ماده تقریب مذاهب اسلامی در میان دانشگاهها جایگاه ویژه و ممتازی بر اساس تحقیقات فراهم می کند که در بروز و ظهور علما یا محققان توانا سهم به سزایی ایفا می کند.

شیخ بدرالدین حسون مفتی سوریه نیز به نقش مدارس مذهبی به شکل علمی و موضوعی اشاره کرد و آن را به منظور تکامل میان مذاهب مختلف ضروری خواند و افزود: دین اسلام دینی واحد است که هر مبلغی در ابتدا به اسلام دعوت می کند و نه هیچ چیز دیگر.

شرکت کنندگان به ضرورت وحدت صفهای مسلمانان و تلاش برای اشاعه فرهنگ تقریب میان مذاهب اسلامی بر اساس تقریب قلبها که از ایمان به خدا، رسول خدا (ص) و کتاب قرآن ناشی می شود، تأکید کردند.