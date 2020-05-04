عباس سعیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه دوازدهم روزانه و بزرگ‌سال در خرسان شمالی همگام با دیگر نقاط کشور به صورت حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ضمن اشاره به تفکیک رشته‌های آموزشی جهت اخذ امتحان، از برگزاری آزمون رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در یک روز و رشته‌های دیگر در روز بعد از تاریخ ۱۷ خرداد ماه خبر داد.

وی در ادامه افزود: اولین جلسه مدیران آموزش و پرورش استان جهت احصاء مراکز آموزشی که سالن و مکان مناسب برای اجرای آزمون با رعایت پروتکل‌ها را دارند در روز گذشته برگزار شد.

سعیدی اظهار کرد: ضدعفونی مراکز برگزاری آزمون، استقرار ایستگاه پایش سلامت و تب‌سنجی، ضدعفونی دست دانش‌آموزان و الزام استفاده از ماسک از جمله برنامه‌های پیشگیرانه این اداره جهت برگزاری آزمون در شرایط کاملاً ایمن است.

سعیدی ضمن اطمینان به اولیا دانش‌آموزان نسبت به عدم تهدید سلامتی فرزندان آن‌ها خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش تمام تلاش خود را جهت برگزاری آزمون در شرایط کاملاً ایمن و بهداشتی به کارخواهد بست.