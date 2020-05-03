بیمه بیکاری ناشی از کرونا به تعداد محدودی در تایباد اختصاص یافت

محمود بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از شیوع گسترده کرونا ویروس در کشور بسیاری از مشاغل و کسب و کارها از جمله صنوف و مشاغل خدماتی تالارها، رستوران‌ها، مراکز فرهنگی ورزشی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری تحت تأثیر قرار گرفته و با رکود و تعطیلی مواجه شدند. به همین دلیل ستاد مقابله با کرونا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به صندوق بیمه بیکاری برای پرداخت به مشاغل آسیب دیده از کرونا اختصاص داده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایباد گفت: در همین راستا تا تاریخ اعلام شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ۱۳۵ نفر در سامانه اعلامی وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کردند که پس از بررسی وزارت کار، ۳۲ نفر تأیید و جهت دریافت بیمه بیکاری به تأمین اجتماعی معرفی شدند.

وی در خصوص علت اختلاف آمار ثبت نامی و تأیید شده، ابراز کرد: از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ۱۳ رسته شغلی اعلام شده است که باید حداقل بیمه کارگری در رسته ثبت نامی را داشته باشند، ممکن است برخی‌ها جزو رسته‌های اعلامی نبودند، یا اینکه جزو مشاغل کارگری نیستند. لذا این بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

بیانی در خصوص ادامه فرایند ثبت نام افراد تأیید شده، گفت: افراد تأیید شده باید منتظر پیامک وزارت کار باشند تا پس از آن شماره حساب خود را در سامانه وارد و مقرری بیمه بیکاری به حساب آنها واریز شود. البته هنوز مبلغ این مقرری در ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص نشده و منتظر مصوبه این ستاد هستیم.

وی در وضعیت کارگران روزمزد نیز گفت: اشخاصی که بیمه کارگری نداشته و سهم سه درصدی بیمه بیکاری را واریز نکرده اند، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.