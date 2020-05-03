تعامل و همکاری اعضای شورا روند خدمت رسانی به مردم را تسهیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر سقز ظهر امروز در نشست با فرماندار ویژه شهرستان سقز با بیان اینکه شورا، اقلیم هفت پادشاه است، بر ضرورت تعامل اعضای شورا جهت خدمت به مردم و آبادانی و عمران شهری تاکید کرد.

رضا اسعدی افزود: شورا، تجلی رای مردم است و شهروندان که به ما اعتماد کرده‌اند، به حق از اعضای شورا انتظار دارند که با برنامه‌ریزی و تصمیم سازی، خدمات شایسته ای برای توسعه شهر انجام شود.

اسعدی، کمبود ماشین آلات و تخصیص نامناسب ارزش افزوده را از مشکلات شهرداری برشمرد.

محمد کرمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر سقز نیز در این نشست با اشاره به حمایت قاطع اعضای شورای شهر از وریا نعمانی به عنوان شهردار سقز، خواستار تلاش شبانه روزی برای توسعه و آبادانی شهر شد.

وی بیان کرد: وظیفه شورا، نظارت بر کار شهردار و این نهاد است.

وی خواستار حمایت استانداری و فرمانداری برای پرداخت طلب ۱۲۰ میلیارد تومانی شهرداری، انتقال دامداری‌های تازه آباد و جانمایی مکان مناسب و تسریع در فرایند و نهایی شدن صدور حکم نعمانی به عنوان شهردار سقز شد.

امیر زارع زاده دیگر عضو شوری اسلامی شهر سقز هم اعلام حمایت دوباره فرماندار سقز از شورا و شهرداری را باعث دلگرمی برای خدمت بیشتر نیروهای این دو نهاد برشمرد.

وریا نعمانی سرپرست شهرداری سقز هم با بیان اینکه از ۲۲ فروردین کار خود را در این نهاد شروع کرده‌ام اظهار داشت: به روز نمودن پرداخت حقوق و تلاش برای پرداخت معوقات مزایای مالی پرسنل از دغدغه‌های اصلی ام بوده است.

نعمانی بیان کرد: طلب ۱۲۰ میلیارد تومانی شهرداری به بانک شهر، کمبود نیروی تنظیف و فضای سبز، فرسودگی خودروها و عدم رفع مشکل پروژه سرمایه گذاری ساختمان گولان از دغدغه‌های اصلی است.

وی اعلام کرد: لایروبی رودخانه و احداث زیرگذر میدان ماموستا هیمن در قالب طرح سرمایه گذاری، پیمانکاری و یا از محل فروش املاک در دستور کار قرار دارد.