رئیس کمیته فوتسال استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت : با توجه به شرایط حساس این رقابتها تلاش کردیم که میزبانی این مسابقات را به عهده بگیریم و کمیته فوتسال فدراسیون هم با توجه به ذهنیت خوبی که از میزبانی قم دارند با درخواست ما موافقت کردند.
رضا کشوری در خصوص حضور تیمها و زمان برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد : در مرحله پایانی این بازیها 8 تیم مریخی قم، بنیاد مسکن شیراز، ارزش تهران،شهرداری تبریز، ایران خودرو مشهد، نماینده اهواز و نماینده قزوین و نماینده اردبیل حضور دارند.
وی یادآور شد : این رقابتها دوشنبه برگزار میشود و هنوز کمتیه فوتسال جدول زمانبندی این مسابقات را به ما اعلام نکرده است.
مسابقات یاد شده در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار میشود.
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