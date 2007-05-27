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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

قم میزبان مسابقات پایانی فوتسال لیگ منطقه‌ای کشور

قم - خبرگزاری مهر : مرحله پایانی مسابقات فوتسال لیگ منطقه‌ای کشور به میزبانی قم برگزار می‌شود.

رئیس کمیته فوتسال استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت : با توجه به شرایط حساس این رقابت‌ها تلاش کردیم که میزبانی این مسابقات را به عهده بگیریم و کمیته فوتسال فدراسیون هم با توجه به ذهنیت خوبی که از میزبانی قم دارند با درخواست ما موافقت کردند.

رضا کشوری در خصوص حضور تیم‌ها و زمان برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد : در مرحله پایانی این بازی‌ها 8 تیم مریخی قم، بنیاد مسکن شیراز، ارزش تهران،‌شهرداری تبریز، ایران خودرو مشهد، نماینده اهواز و نماینده قزوین و نماینده اردبیل حضور دارند.

وی یادآور شد : این رقابت‌‌ها دوشنبه برگزار می‌شود و هنوز کمتیه فوتسال جدول زمانبندی این مسابقات را به ما اعلام نکرده است.

مسابقات یاد شده در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار می‌شود.

کد مطلب 491590

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