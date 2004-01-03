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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۰۸

يك مسوول در سازمان آموزش و پرورش تهران در گفتگو با " مهر " :

96 درصد دانش آموزان كشور فقر حركتي دارند

96 درصد دانش آموزان كشور فقر حركتي دارند

مسوول هماهنگي و امور پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از فقر حركتي حدود 70 تا 96 درصد دانش آموزان كشور خبر داد.

مجيد زنديه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : بر اساس استانداردهاي جهاني فضاي حركتي هر دانش آموز براي ورزش 5/2 متر است و اين درحالي است كه اين فضا در شهر تهران ، براي دختران 17 سانتي متر و براي پسران 24 سانتي متر است.

وي با اشاره به اين كه ورزش براي حفظ سلامت دانش آموزان امري ضروري است و هر دانش آموز بايد حداقل ده دقيقه در روز ورزش كند ، افزود: با كمبود فضاي حركتي در مدارس ، دانش آموزان كمتري مي توانند ورزش مي كنند و عدم تحرك دانش آموزان سبب فقر حركتي آنها مي شود. 

معاون پرورشي و تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش تهران با تاكيد بر اين كه فضاي حركتي موجود در مدارس تهران نمي تواند پاسخگوي خواسته هاي دانش آموزان باشد ، گفت : وزارت آموزش و پرورش در صدد است براي تامين فضاي ورزشي مورد نياز دانش آموزان با سازمان ها و نهادهايي كه سالن هاي ورزشي دارند قراردادي بسته و از فضاي سالن هاي ورزشي اين مراكز براي زنگ ورزش دانش آموزان استفاده كند.

زنديه با اشاره به اين كه در سال تحصيلي جاري قراردادي بين وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني بسته شده است ، افزود : سالن هاي ورزشي بيشتر مايلند با مراكز خصوصي ،  به علت بار مالي كه دارد قرارداد ببندند و با وجود اين كه چند ماه از بستن قرارداد با سازمان تربيت بدني مي گذرد اما هنوز نتوانسته ايم براي استفاده از فضاي سالن ها اقدامي انجام دهيم.

 

کد مطلب 49160

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