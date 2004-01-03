  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۰۴

آسيب هاي اجتماعي در آذر ماه هم مهمترين موضوع زنان در مطبوعات بود

نتيجه بررسي ها در شش ماه گذشته نشان مي دهد به جز برخي از ماهها آسيب هاي اجتماعي مهمترين موضوع زنان در مطبوعات بوده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس گزارش شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان  ،  از مجموع موضوع كلي آسيب هاي اجتماعي

 48/23 درصد به موضوع خشونت و مزاحمت ، 12/19 درصد به  فساد و فرار ، 72/15 درصد به  قتل و جنايت ، 04/10 درصد به سرقت و كلاهبرداري ، 28/ 9 درصد به طلاق ، 68/5 درصد به خود كشي ، 03/3 درصد به اعتياد و از مجموع موضوعات كلي اجتماعي 83/38 درصد به موضوع ازدواج و خانواده  در مطبوعات اختصاص يافته است .

بر اساس اين گزارش، به لحاظ چگونگي بيان وضعيت و شرايط زنان به صورت مطلوب يا نامطلوب مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه بررسي حاكيست كه 94/25 درصد از موارد به اخبار مطلوب و 25/46 درصد به اخبار نامطلوب در خصوص زنان اختصاص داشته است .

گفتني است متن كامل تحليل و بررسي در خصوص زنان در  صفحه اول سايت مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي،  اجتماعي  زنان به آدرس www.iranwomen.org موجود است.

 

کد مطلب 49161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها