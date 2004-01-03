آسيب هاي اجتماعي در آذر ماه هم مهمترين موضوع زنان در مطبوعات بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس گزارش شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان ، از مجموع موضوع كلي آسيب هاي اجتماعي

48/23 درصد به موضوع خشونت و مزاحمت ، 12/19 درصد به فساد و فرار ، 72/15 درصد به قتل و جنايت ، 04/10 درصد به سرقت و كلاهبرداري ، 28/ 9 درصد به طلاق ، 68/5 درصد به خود كشي ، 03/3 درصد به اعتياد و از مجموع موضوعات كلي اجتماعي 83/38 درصد به موضوع ازدواج و خانواده در مطبوعات اختصاص يافته است .

بر اساس اين گزارش، به لحاظ چگونگي بيان وضعيت و شرايط زنان به صورت مطلوب يا نامطلوب مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه بررسي حاكيست كه 94/25 درصد از موارد به اخبار مطلوب و 25/46 درصد به اخبار نامطلوب در خصوص زنان اختصاص داشته است .

گفتني است متن كامل تحليل و بررسي در خصوص زنان در صفحه اول سايت مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان به آدرس www.iranwomen.org موجود است.