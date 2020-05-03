۱۵۵۲ مورد ابتلا به کرونا در عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، محمد العبد العالی سخنگوی وزارت بهداشت عربستان به جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور پرداخت.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۵۲ نفر دیگر در عربستان به کرونا مبتلا شده اند که با احتساب موارد جدید شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۷۰۱۱ نفر افزایش پیدا کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان از وخامت حال ۱۳۹ کرونایی در این کشور خبر داد.

محمد العبد العالی اعلام کرد: طی ساعات گذشته ۳۶۹ نفر از کرونایی ها بهبود یافته اند و شمار بهبود یافتگان از کرونا در عربستان به ۴۱۳۴ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان از مرگ هشت نفر دیگر بر اثر کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد تا شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان به ۱۸۴ نفر افزایش پیدا کند.

فوتی های جدید از الدمام، جده، مکه مکرمه، ریاض و مدینه منوره هستند.