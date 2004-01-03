  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۴:۱۳

واچپايي مذاكرات دو جانبه بين هند و پاكستان را رد كرد

نخست وزير هند احتمال برگزاري مذاكرات دوجانبه بين مقامات هند و پاكستان در طي سفر وي به اسلام آباد براي شركت در اجلاس "سارك" را رد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آتال بيهاري واچپايي نخست وزير هند امروزشنبه پيش از عزيمت به پاكستان براي شركت در اجلاس همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا كه در پاكستان برگزار مي شود مذاكرات رسمي دوجانبه بين مقامات  هند و پاكستان را رد كرد.
واچپايي تصريح كرد: " در اسلام آباد هيچ گفتگوي دوجانبه اي بين مقامات هند و پاكستان نخواهد بود. ما تمام انرژي خود را براي موفقيت آميز بودن نشست " همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) صرف خواهيم كرد."
گفتني است  واجپائي امروز هند را به مقصد پاكستان براي شركت دراجلاس " سارك" دراسلام آباد ترك كرد.

کد مطلب 49162

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها