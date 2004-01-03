واچپايي مذاكرات دو جانبه بين هند و پاكستان را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آتال بيهاري واچپايي نخست وزير هند امروزشنبه پيش از عزيمت به پاكستان براي شركت در اجلاس همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا كه در پاكستان برگزار مي شود مذاكرات رسمي دوجانبه بين مقامات هند و پاكستان را رد كرد.

واچپايي تصريح كرد: " در اسلام آباد هيچ گفتگوي دوجانبه اي بين مقامات هند و پاكستان نخواهد بود. ما تمام انرژي خود را براي موفقيت آميز بودن نشست " همكاري منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا" (سارك) صرف خواهيم كرد."

گفتني است واجپائي امروز هند را به مقصد پاكستان براي شركت دراجلاس " سارك" دراسلام آباد ترك كرد.