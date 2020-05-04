به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی یکشنبه شب در دیدار با رئیس و معاونین سازمان صمت استان اظهار کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید همواره باید برای تحقق شعار سال در بخش‌های مختلف تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه همه ما مسئولین باید برای مردم کار کنیم، گفت: وظیفه داریم که به سمت مردم، تولید کنندگان و واحدهای تولیدی برویم و برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم.

وی با تاکید بر راه اندازی کار ارباب رجوع و رفع مشکلات مردم افزود: ملاقات‌های مردمی رئیس سازمان صمت در یک روز اداری، به طور ثابت و هر روز بعد از ظهر کار پسندیده و خوبی است که انشاالله رضایت مردم و تولید کنندگان را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی و مشکلات مطرح شده عنوان کرد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، بروکراسی اداری، موازی کار و سخت گیری های بیش از حد است که برای جهش تولید و جذب سرمایه گذاری نیازمند مساعدت بیشتر است.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذار از قالب شعار خارج شود

نماینده منتخب مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: در سالی که بنام جهش تولید نامگذاری شده باید همه مسئولین برای جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری تلاش نمایند و حمایت‌ها، از قالب شعار تبدیل به عمل شود.

خسروی به موضوع عدالت در توسعه استان هم تاکید کرد و بیان داشت: نباید بخاطر برخی مسائل توسعه در یک نقطه افزایش و در جایی دیگر متوقف شود.

وی به کمبود سرمایه در گردش و کمبود اعتبارات با سود پایین که خواسته واحدها تولیدی است، اشاره داشت و گفت: دولت باید برای مناطق کم برخوردار مثل خراسان جنوبی تسهیلات با یارانه ویژه، مشوق‌های معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها را در نظر بگیرد.

تأمین زیرساخت یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بود که باید برای جذب سرمایه‌گذار علاوه بر مشوق‌ها، زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذار فراهم شود.

وی با اشاره به معادن بی نظیر در خراسان جنوبی اظهار داشت: بخش معدن ظرفیت بسیاری در حوزه اشتغال، رونق تولید و توسعه دارد، اما شرط آن وجود صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده است.

خسروی گفت: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با تمام تلاش موضوع حمایت جدی از تولید و تسهیل روند امور را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و همچنین بخش اقتصاد فراهم کنند تا از این جنگ اقتصادی پیروز و شاهد رونق و جهش تولید باشیم.

به گفته وی در سال جهش تولید دستگاه‌های دولتی، هم باید مدافع حقوق کارگران، کارفرما و هم حقوق بیت‌المال باشند.

نماینده منتخب مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس با توجه به اهمیت موضوع نظارت و بازرسی‌ها هم افزود: در بحث بازرسی و نظارت باید یک هم افزایی بین دستگاه نظارتی و قوه قضائیه وجود داشته باشد و نیاز همراهی بیشتر شد.

وی به ورود مجلس یازدهم، به مساله رفع موانع واحدهای تولیدی تاکید کرد: با سایر نمایندگان محترم استان، حتی‌المقدور برای رفع مشکلات تلاش خواهیم کرد.