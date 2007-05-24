آمریکا و هند به توافق نهایی هسته ای نزدیک شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " نیکولاس برنز" در بنیاد هریتیج که یک موسسه مطالعاتی مربوط به نومحافظه کاران آمریکایی است، گفت که می خواهد طی یکی دو هفته آینده به هند سفر کند تا برای رسیدن به قراردادی که روابط دو کشور را تقویت خواهد کرد، تلاش کند.

وی تصریح کرد:" 90 درصد راه را در آنجا طی کرده ایم. دو طرف باید به منظور رسیدن به توافق نهایی به مصالحه دست یابند."

برنز گفت : هند باید جدا از بازرسیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، با درخواستها برای پادمانهای صادراتی و منع گسترش سلاحهای هسته ای گروه تهیه کنندگان هسته ای موافقت کند.

وی تصریح کرد:" اگر هند می خواهد به منافع معامله هسته ای غیرنظامی با آمریکا، یا فرانسه و یا روسیه برسد، باید خود را به نظارت آژانس متعهد کند."

براساس این قرارداد، آمریکا به دهلی کمک هسته ای ارائه می دهد و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای هند که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه خواهند یافت.

هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتور هسته ای خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد؛ دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .

هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازآوری سوخت هسته ای است که این امر در تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.