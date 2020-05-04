۴ فاکتور مهم در خرید تلویزیون گیمینگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در گذشته تنها استفاده کاربران از تلویزیون تماشای برنامه‌های تلویزیونی بود. هم اکنون با اضافه شدن قابلیت هوشمند سازی تلویزیون، کاربران تنها به تماشای برنامه‌ها و گوش کردن به موسیقی اکتفا نکرده‌اند و مایلند بتوانند ساعت سرگرمی خود را با تلویزیون افزایش دهند. به همین دلیل از این دستگاه امروز برای اجرای انواع مختلفی از بازی‌ها استفاده می‌شود. شما می‌توانید به وسیله اینترنت انواع مختلفی از بازی‌ها را به صورت آنلاین انجام دهید. دقت داشته باشید که هر تلویزیونی قادر به اجرای هر بازی نیست. اگر دوست دارید که تلویزیونی برای اجرای انواع بازی‌ها داشته باشید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

رفته رفته تلویزیون‌ها در قابلیت‌های بهتر و بیشتری به بازار می‌آیند و می‌توانند به شکل بهتری پاسخگوی نیاز کاربران باشند. چندین فاکتور وجود دارد که به ما می‌گوید این تلویزیون برای انجام بازی مناسب است. در ادامه هر کدام از آنها به تفصیل شرح می‌دهیم.

۱. سرعت عمل

زمان اندازه گیری شده بین فشار یک دکمه در کنترلر شما با عملکرد بازی مربوطه که نمایش داده می‌شود، به عنوان سرعت عمل ورودی تلویزیون به نمایش در می‌آید. سرعت عمل از مهم‌ترین فاکتوهای یک بازی است که تأثیر بسیار زیادی در برد و باخت شما و لذت بردن از بازی خواهد داشت. تصور کنید تلویزیونی با سرعت کم برای اجرای بازی انتخاب کرده اید، این تلویزیون به درستی نمی‌تواند دستورات شما را اجرا کند. به عنوان مثال نمی‌تواند در زمان دقیق شلیک کند، یا بپرد، در نتیجه شما را از انجام بازی پشیمان خواهد کرد. در این صورت در بازی‌های چند نفره رقابتی دچار ضرر بزرگی شوید.

۲. نرخ تازه سازی تصاویر

هر چه نرخ تازه سازی تصاویر بیشتر باشد تلویزیون با سرعت بیشتری بازی را اجرا می‌کند. نرخ تازه سازی تصاویر تاری و کندی در بازی از بین می‌رود. مسلماً اگر نرخ پایین باشد، شما نمی‌توانید خیلی از بازی‌های سرعتی همچون مسابقه ماشین سواری و … را انجام دهید و محدودیتی در انجام بازی‌ها را به شما تحمیل خواهد کرد.

۳. اتصال

به هنگام بازی با تلویزیون برای اتصال کنسول به تلویزیون از درگاه‌های HDMI استفاده می‌شود که تقریباً تمامی تلویزیون‌ها به آنها مجهز هستند. با این حال دستگاه‌هایی وجود دارند که برای پشتیبانی از کنسول‌ها باید حتماً از درگاه HDMI ۲.۰ استفاده شود. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که اگر بازی کردن با تلویزیون برای شما در اولویت است حتماً تلویزیون خریداری شده دارای درگاه HDMI ۲.۰ به بالا باشد.

۴. حالت بازی

اغلب تلویزیون‌ها در تنظیم حالت‌های تصویر و صوتی این ویژگی را دارند که به شما کمک می‌کند تا بتوانید کیفیتی متناسب با بازی را دریافت کنید. در بررسی‌هایی که انجام شده به وضوح مشحص شد تلویزیون‌هایی که دارای حالت بازی هستند در هنگام بازی تجربه‌ای حیرت انگیز را به ما ارائه دادند. سرعت عمل تلویزیون تقریباً دو برابر شد و تجربه‌ای روان داشتیم.

معرفی تلویزیون‌ها

در ادامه بهترین تلویزیون‌ها را از برندهای مختلف برای بازی معرفی می‌کنیم تا شما در انتخاب راحت تر باشید.

۱. تلویزیون اولد الجی C۹

شرکت ال جی این دستگاه را در سال ۲۰۱۹ وارد بازار کرد. کیفیت صفحه نمایش آن ۴K است. این مدل از تلویزیون ال جی از فناوری اولد بهره برده است. C۹ یک دستگاه هوشمند است که از سیستم عامل WebOS و پردازنده آلفا ۹ استفاده کرده است. در حال حاضر این تلویزیون در ۴ سایز مختلف ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ اینچی در بازار وجود دارد. برای افزایش کیفیت صدا در این دستگاه از فناوری دولبی اتمس استفاده شده است. این دستگاه قادر است تا محیط بازی را به صورت کاملاً واقعی برای شما نمایش دهد. در بازی‌هایی که در فضای تاریک رخ می‌دهند این دستگاه به خوبی می‌تواند نقش ایفا کند. همچنین این دستگاه قادر است تا نقاط تیره را تیره‌تر و نقاط روشن را روشن‌تر جلوه دهد.

۲. تلویزیون سونی X۹۵۰۰G

این تلویزیون از بهترین تلویزیون‌های شرکت سونی محسوب می‌شود. این دستگاه کیفیت ۴K را به مخاطب ارائه می‌دهد. در قسمت تصویر تلویزیون سونی حالت بازی نیز وجود دارد که می‌تواند تجربه‌ای روان را نشان دهد. این حالت در قسمت صدا نیز قرار دارد که باعث می‌شود تا بتوانیم با استفاده از صدای بازی به هیجان فوق العاده‌ای دست پیدا کنیم. مرورگر اینترنت و پردازنده Picture Processor X۱™ Ultimate به شما کمک می‌کند تا بازی با سرعت بالا را تجربه کنید.

۳. تلویزیون سامسونگ Q۷۰R

شرکت سامسونگ این دستگاه را در سال ۲۰۱۹ به بازار منتشر کرده است. سامسونگ در این دستگاه از فناوری جدید QLED استفاده کرده است. بیش از ۸ میلیون پیکسل در این دستگاه به کار گرفته شده‌اند و شما می‌توانید تصاویر با وضوح ۴K و بسیار بالا تماشا کنید. موتور پردازشگر تصویر Quantum Processor ۴K است. این مدل تلویزیون سامسونگ از سیستم عامل تایزن بهره برده است. این دستگاه با ارائه صدایی با توان ۴۰ وات شما را در اعماق بازی فرو می‌برد.

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