به گزارش خبرگزاري مهر ، پاچه چي در گفتگو با روزنامه عكاظ عربستان در مورد ديدگاه خود نسبت به آينده روابط عراق با كشورهاي خليج فارس به ويژه عربستان اظهار داشت كه عراق به برقراري روابط عميق و استراتژيك با كشورهاي خليج فارس تمايل دارد ودر اين ميان تعميق روابط با عربستان اهميت فوق العاده اي براي عراق دارد. وي تاكيد كرد كه عربستان همچنان نقش مهم و محوري در ثبات عراق ايفا مي كند. عدنان پاچه چي در مورد محاكمه صدام گفت كه به زودي شاهد محاكمه صدام و افشاي جنايات وي خواهيم بود. وي در مورد اولويت هاي خود در خلال رياست خود در ماه ژانويه تاكيد كرد كه دغدغه اصلي بازگشت امنيت و ثبات در تمام مناطق عراق است بدون امنيت ثبات نخواهد بود و بدون ثبات توسعه به وجود نخواهد آمد ، به گفته وي اعضاي شوراي حكومت انتقالي در مورد انتقال قدرت نشستي برگزار خواهند كرد.

پاچه چي كه بر اساس حروف ابجدي رياست شوراي حكومت انتقالي عراق را پس از عبدالعزيز حكيم از اول ماه جاري ميلادي به عهده گرفت ، افزود: عمليات تروريستي تا حدودي كاهش يافته است و هدف اساسي ما سركوب تروريست ها است . وي در مورد بازداشت صدام گفت : بازداشت او فرصتي ايجاد كرد تا نسبت به مساله انتقال قدرت در موعد مقرر آن نوعي التزام ايجاد شود كه همه ما آرزو داريم اين چنين شود. پاچه چي درمورد نشست برخي اعضاي شوراي حكومت انتقالي در سازمان ملل كه قرار است ، ماه آينده برگزار شود ، گفت : هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق اخيرا ديدار موفقيت آميزي از سازمان ملل داشت و در جريان نشست هاي خود در نيويورك برنامه هاي انتقال قدرت را تشريح كرد كه با حمايت اعضاي سازمان روبرو شد. وي هدف از نشست آينده اعضاي شوراي انتقالي در سازمان ملل متحد را استمرار تشريح ديدگاه شوراي انتقالي در مورد به عهده گرفتن قدرت و برنامه هاي آينده شوراي حكومت انتقالي خواند.

پاچه چي در مورد اينكه آيا يك ماه رياست براي عضو شوراي حكومت انتقالي براي عمل كردن كامل به وظايفش كافي است ، گفت : اين چيزي است كه بر روي آن توافق شده است ، اعضاي شوراي انتقالي يك سياست واحد و گرايش يكپارچه را دنبال مي كنند، اگر يك عضو نتوانست برنامه هاي خود را تكميل كند، عضو جديد همان ماموريت را تكميل مي كند، سياستها، همه يكي است و هيچ گونه اختلافي وجود ندارد. وي احتمال ديدار خود با صدام رييس مخلوع رژيم سابق عراق را بعيد دانست و تاكيد كرد كه صدام هم اكنون در داخل خاك عراق وتحت بازجويي قرار دارد.

