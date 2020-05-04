به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رفیعی گفت: در این راستا اراضی متصرف شده در سواحل جزایر ناز با مجوز و دادستان شهرستان، رفع تصرف شد. جزایر ناز به عنوان یک اثر ملی و طبیعی به ثبت رسیده و کاربری گردشگری دارد.
وی ادامه داد: این روند تا رفع تصرف کامل این جزایر از اماکن ساخته شده غیرقانونی، ادامه دارد.
مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: البته حقوق مالکان که در گذشته و حال اقدام به ساخت و ساز کردهاند مورد احترام است و برای آن چاره اندیشی میشود.
وی افزود: تلاش میشود با برگزاری کمیسیونهای لازم در مورد انتقال این مالکیت به منطقه دیگری در جزیره قشم و معادل سازی این زمینها با زمینهای جدید، انصاف در حق مالکان رعایت شود.
رفیعی ادامه داد: با توجه به حاشیهسازیهای اخیر و نشر اکاذیب توسط شبکههای معاند، دستگاههای قضائی با کسانی که به نشر اکاذیب اقدام کردهاند، برخورد خواهد کرد.
شهرستان قشم شامل جزیرههای قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتردر میان آبهای خلیج فارس گسترده شده است.
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