به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رفیعی گفت: در این راستا اراضی متصرف شده در سواحل جزایر ناز با مجوز و دادستان شهرستان، رفع تصرف شد. جزایر ناز به عنوان یک اثر ملی و طبیعی به ثبت رسیده و کاربری گردشگری دارد.

وی ادامه داد: این روند تا رفع تصرف کامل این جزایر از اماکن ساخته شده غیرقانونی، ادامه دارد.

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: البته حقوق مالکان که در گذشته و حال اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند مورد احترام است و برای آن چاره اندیشی می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌شود با برگزاری کمیسیون‌های لازم در مورد انتقال این مالکیت به منطقه دیگری در جزیره قشم و معادل سازی این زمین‌ها با زمین‌های جدید، انصاف در حق مالکان رعایت شود.

رفیعی ادامه داد: با توجه به حاشیه‌سازی‌های اخیر و نشر اکاذیب توسط شبکه‌های معاند، دستگاه‌های قضائی با کسانی که به نشر اکاذیب اقدام کرده‌اند، برخورد خواهد کرد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتردر میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.