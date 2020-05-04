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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۴۲

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان:

خرید گندم از کشاورزان زنجانی از ۲۰ خردادماه سال جاری آغاز می‌شود

خرید گندم از کشاورزان زنجانی از ۲۰ خردادماه سال جاری آغاز می‌شود

زنجان-مدیرعامل شرکت غله استان زنجان، به خرید گندم از گندمکاران زنجانی اشاره کرد و گفت: خرید گندم از کشاورزان زنجانی از ۲۰ خردادماه سال جاری آغاز می‌شود.

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به خرید گندم از گندمکاران زنجانی اشاره کرد و گفت: خرید گندم از کشاورزان زنجانی از ۲۰ خردادماه سال جاری آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۳۶۴ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری خواهد شد، اظهار کرد: این استان در خصوص ذخیره گندم در سیلوها مشکلی ندارد و حدود ۵۰۰ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی استاندار در استان زنجان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت غله زنجان، با بیان اینکه ۴۰ مرکز برای خرید گندم در استان زنجان پیش بینی شده است، گفت: خرید گندم معمولی در سال زراعی ۹۸-۹۹ در قیمت پایه ۲۵ هزار ریال اعلام شده است.

ایزدی با بیان اینکه استان زنجان مازاد برنیاز مصرف تولید دارد و به استان‌های دیگر هم گندم ارسال می‌شود. افزود: بیشترین تولید گندم متعلق به شهرستان خدابنده است و بیشترین خرید گندم هم متعلق به این شهرستان است.

کد مطلب 4916666

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