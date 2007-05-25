اردوی آمادگی تیم های هندبال کشورمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مرحله جدید اردوی تیم هندبال نوجوانان پسرکشورمان به منظور حضور در مسابقات جهانی بحرین از پنجم خرداد ماه لغایت 13 خرداد در اصفهان برگزار می شود. این اردو با حضور 23 ورزشکار تا زمان اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان به کشوربحرین پیگیری خواهد شد.



مرحله اول اردوی هندبال ساحلی بزرگسالان کشور نیز از 10 خردادماه با حضور 19 ورزشکار در بندرعباس آغاز می شود. جعفرغلامزاده به عنوان سرمربی و شهداد مرتجی به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت. رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا چهارم تیرماه در بندرعباس انجام می شود.