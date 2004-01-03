رژيم صهيونيستي درصدد است مرجع اطلاعات هسته اي ديمونا را وادار به سكوت كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي زبان گاردين امروز نوشت: رژيم صهيونيستي در پي راهي است تا يكي از افرادي را كه داراي اطلاعات درباره سلاح هاي هسته اي اين رژيم است، وادار به سكوت كند.

به نوشته اين روزنامه، "موردكاي وانونو" (Mordechai Vanunu) تكنسين سابق هسته اي اسراييل پس از دادن دهها عكس و متن از سلاح هاي منتسب به راكتور هسته اي فوق سري ديمونا دراسراييل به روزنامه ساندي تايمز در سال 1986، به دليل جاسوسي، به 18 سال زندان محكوم شد.

نماينده چپ هاي انگليس در ادامه آورده است: سياست منابع رسمي اسراييل درباره تسليحات هسته اي دوپهلو است: منابع رسمي فقط مي گويند كه اسراييل اولين منبعي نخواهد بود كه سلاح هسته اي را در خاورميانه عرضه مي كند. اما طبق عكس هاي وانونو، كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه اسراييل در جهان ششمين انبار سلاح هاي هسته اي را از لحاظ بزرگي داراست.

گاردين مي افزايد: سيا پيش از اين تخمين زده بود كه رژيم صهيونيستي داراي 200 تا 400 سلاح هسته اي است. از زمان دستگيري وانونو، وي دليل روشني براي انتقاد به برنامه هاي هسته اي اسراييل بوده است. وي نامزد جايزه صلح نوبل در سال 2003 بود.

اين روزنامه نوشت: يك گزارش تلويزيوني آورده است كه منابع رسمي اسراييل نگران هستند كه وانونو اطلاعات ديگري را نيز فاش نمايد. بنابراين انتخاب هاي متعددي را درباره وي پيش روي خود قرار داده اند. ممكن است رژيم صهيونيستي وي را پس ازآزادي، از سفر به كشورهاي خارجي و يا صحبت د رمحافل عمومي منع كنند. در حالي كه سرويس امنيتي "شين بت" (Shin Bet) و وزارت دادگستري اسراييل هيچ گونه اظهار نظري در اين زمينه ارائه ندادند، منابع رسمي اطلاعاتي اسراييل، ضمن اينكه نخواستند نامشان فاش شود، گفتند كه گزارش صحت دارد اما توضيحي درباره آن ندادند.

لازم به ذكر است برخي منابع در اسراييل مدعي شده اند وانونو در شرايط مناسبي از لحاظ رواني قرار ندارد.