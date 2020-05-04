اجرای ۲۵۰ هکتار جنگل کاری در شهرستان اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر دوشنبه در بازدید از طرح جنگل کاری ۵۰ هکتاری شهر آجین اظهار کرد: طبق دستور استاندار همدان و بر اساس چشم انداز سند راهبردی ۳ ساله یک هزار هکتار به وسعت جنگل کاری استان همدان اضافه خواهد شد که در این طرح سهم هر شهرستان ۱۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اسدآباد با ۲۰۰ هکتار دو برابر این میزان تعهد را تقبل کرد، گفت: اسدآباد در حال حاضر با اجرای ۲۵۰ هکتار جنگل کاری موفق به تحقق ۲۵۰ درصدی سهمیه تعهد شده خود شده است.

فرماندار اسدآباد اضافه کرد: از ۲۵۰ هکتار طرح جنگل کاری شهرستان اسدآباد ۲۰۰ هکتار جنگل کاری در گردنه اسدآباد به صورت مشارکتی و ۵۰ هکتار جنگل کاری در تپه «ستران» شهر آجین انجام شده است.

درویشی عنوان کرد: جنگل کاری ۵۰ هکتاری تپه ستران آجین با صرف اعتباری افزون بر ۹۷ میلیون تومان اجرا شده و شامل ۷ هزار نهال مثمر از جمله انار وحشی، زرشک و بلوط بوده که توسط منابع طبیعی کاشت و حفظ و نگهداری آن به شهرداری شهر آجین تحویل شده است.