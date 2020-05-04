به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی ترابی درباره عدم برگزاری ادامه بازی های لیگ برتر با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: این روزها مردم خیلی بیشتر از قبل موارد بهداشتی را رعایت میکنند و به نظرم شرایط خیلی بهتر از قبل شده است. اکثر مشاغل هم به کار بازگشتهاند و فکر میکنم فوتبال و سایر رشتههای ورزشی هم با این شرایط به زودی آغاز خواهند شد. مثل اینکه رئیس جمهور هم گفته اماکن ورزشی با رعایت مسائل بهداشتی و بدون تجمع میتوانند باز شوند.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس افزود: من هم شنیدهام که یک سری صحبتها مطرح شده اما به نظرم این حرفها منطق و پشتوانه علمی ندارد. افرادی که دوست دارند لیگ تعطیل شود اگر جای پرسپولیس بودند و ۱۰ امتیاز اختلاف داشتند، باز هم این حرفها را میزدند؟ من فکر میکنم درست نیست با این صحبتها فضا را متشنج کنند و بگذارند فدراسیون و سازمان لیگ با مشورت با نهادهای بالاتر مثل وزارت بهداشت بهترین تصمیم را بگیرند. اگر هم قرار بر تعطیلی لیگ باشد باید مثل فرانسه که پاریسنژرمن با شرایط مشابه ما قهرمان شد، پرسپولیس را به عنوان قهرمان اعلام کنند.
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