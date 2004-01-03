عابدزاده مي تواند دوسال ديگردرون دروازه بايستد

نادرفرياد شيران مربي دروازه بانان تيم ملي اميد كشورمان درگفت وگوباخبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: احمدرضا عابدزاده درتمريناتي كه با تيم ملي اميد انجام داد نشان داد كه ازآمادگي بدني بسياربالايي برخوداراست واگرمشكل ديگري نداشته باشد مي تواند دوسال ديگردريكي ازتيم هاي ليگ برتري به حراست ازدروازه بپردازد.

فرياد شيران درمورد اظهارنظراحمدرضاعابدزاده كه گفته بود دروازه بانان تيم ملي اميد براي ايده آل شدن خيلي كاردارند، يادآورشد: اين يك واقعيت است كه دروازه باني ما نسبت به سالهاي گذشته دچارافت شده است وديگرشاهد حضوردروازه بانان مطرح وشش دانگ درفوتبالمان نيستيم. با اين حال معيارهاي عابدزاده براي انتخاب يك دروازه بان ايده ال با معيارهاي ديگران متفاوت است. من هم قبول دارم كه دروازه بانان تيم ملي اميد تا زماني كه بخواهند بعنوان يك دروازه بان ايده ال مطرح شوند خيلي كارپيش رودارند. خوداحمدرضا عابدزاده هم تا بخواهد همان عابدزاده چند سال پيش شود، خيلي كاردارد، چون اوچند سال است كه ازفوتبال دور بوده و درشرايط تمرين با توپ قرارندارد. با اين حال همانطور كه گفتم ازنظربدني درشرايط بسيار خوبي قراردارد ودر صورت برطرف شدن مشكلاتش مي تواند دوباره به فوتبال برگردد.

مربي تيم ملي اميد كشورمان درمورد زمان شروع مجدد تمرينات اين تيم تصريح كرد: با توجه به برنامه هاي اعلام شده براي برگزاري رقابتهاي ليگ برتر، ما نمي توانيم تا دوهفته آينده تمريني داشته باشيم، به همين خاطرتمرينات را تا اواخرديماه تعطيل كرده ايم وبعد ازمشخص شدن برنامه هاي ليگ برترتمريناتمان را طبق روال گذشته ادامه خواهيم داد.

فريادشيران درپايان ابرازاميدواري كرد: برنامه ريزي فدراسيون فوتبال به گونه اي باشد كه تيم ملي اميد بتواند ديدارهاي تداركاتي اش را درزمان مشخص برگزار كند.