۳۰ صندوق خرد زنان در روستاهای گرگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در جلسه بررسی برنامه ها و پروژه های تولیدی شاخص سال جهش تولید در حوزه جهادکشاورزی شهرستان، اظهارکرد: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و در امور کشاورزی هم نقش مهمی در کمک به همسران ایفا می کنند و تعدادی از آنها هم سرپرست خانوار هستند، ۳۰ صندوق خرد زنان در ۳۰ روستای شهرستان دایر می شود.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی از دستگاه های مهم در زمینه جهش تولید است، افزود: توسعه گیاهان دارویی و گلخانه ها در حوزه کشاورزی یک کار جدیدی است که با توسعه و ترویج آن سودآوری و درآمد پایدار را شاهد خواهیم بود.

حمیدی گفت: جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر نیاز است در توسعه کشت گیاهان دارویی حلقه بعد از برداشت را قبل از کشت مدنظر قرار داده و صنایع تبدیلی را توسعه دهد.

فرماندار گرگان تاکید کرد: باید در صنایع تبدیلی و مرتبط به کشاورزی مشخص شود چند درصد از این صنایع راکد، نیمه فعال، پیشرفت بالای ۷۰ درصد هستند که برای فعال کردن آنها تلاش ویژه صورت گیرد تا شاهد تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید باشیم.