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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۱۳

یک کارشناس نظامی صهیونیست خبر داد؛

نشست فوق العاده نظامیان ارشد صهیونیست با محوریت تحولات منطقه

نشست فوق العاده نظامیان ارشد صهیونیست با محوریت تحولات منطقه

یک کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی از برگزاری نشست فوق العاده شورای ستاد مشترک ارتش این رژیم با محوریت تحولات منطقه از جمله مسائل مربوط به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عبری زبان واللاه، امیر بوخبوط کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شورای ستاد مشترک ارتش این رژیم یک نشست فوق العاده در خصوص طرح راهبردی نظامی خود بعد از گذشت یک سال و نیم از تصویب آن برگزار کردند.

به گفته وی در این نشست با توجه به آخرین تحولات جاری در خاورمیانه، مسائل مربوط به پیامدهای بحران کرونا، پرونده شهادت سردار سلیمانی، برنامه هسته ای ایران، پرونده سوریه و سیاست جدید ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ احتمالی آتی بررسی شد.

لازم به ذکر است که شورای ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در برگیرنده ژنرال های ارتش این رژیم است و به بررسی گزارش های ارسالی از سوی سرویس های اطلاعاتی در خصوص کشورهای دوست و دشمن این رژیم می پردازد.

در نشست آتی این شورا هم چنین قرار است در خصوص احتمال کاهش بودجه جنگ رژیم صهیونیستی و ایجاد تغییرات در آن در سایه ضرورت مقابله با بحران کرونا صحبت شود.

کد مطلب 4917344
فاطمه صالحی

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