نشست فوق العاده نظامیان ارشد صهیونیست با محوریت تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عبری زبان واللاه، امیر بوخبوط کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شورای ستاد مشترک ارتش این رژیم یک نشست فوق العاده در خصوص طرح راهبردی نظامی خود بعد از گذشت یک سال و نیم از تصویب آن برگزار کردند.

به گفته وی در این نشست با توجه به آخرین تحولات جاری در خاورمیانه، مسائل مربوط به پیامدهای بحران کرونا، پرونده شهادت سردار سلیمانی، برنامه هسته ای ایران، پرونده سوریه و سیاست جدید ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ احتمالی آتی بررسی شد.

لازم به ذکر است که شورای ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در برگیرنده ژنرال های ارتش این رژیم است و به بررسی گزارش های ارسالی از سوی سرویس های اطلاعاتی در خصوص کشورهای دوست و دشمن این رژیم می پردازد.

در نشست آتی این شورا هم چنین قرار است در خصوص احتمال کاهش بودجه جنگ رژیم صهیونیستی و ایجاد تغییرات در آن در سایه ضرورت مقابله با بحران کرونا صحبت شود.