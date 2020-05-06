مهدی علیاری دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی یکی از فرنگی‌کاران مدعی تیم ملی است که هم اکنون تمرینات انفرادی و سنگینی را پشت سر می‌گذارد. این فرنگی‌کار با اخلاق کشورمان در خصوص آخرین وضعیت تمرینات آماده سازی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اردوهای تیم ملی، من هم تمرینات انفرادی را زیر نظر کادر فنی آغاز کردم که خوشبختانه این تمرینات طبق برنامه در حال اجراست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمرینات انفرادی برای رسیدن به اوج آمادگی کافی است یا خیر، گفت: من با برنامه ریزی که انجام داده‌ام، تمرینات دوومیدانی، کار با وزنه و کوهنوردی را بطور منظم در شهریار انجام می‌دهم. ضمن اینکه با هماهنگی‌های انجام شده برای تمرین کشتی و مرور فن هم به سالنی در کرج می‌روم و با رعایت کامل مسایل بهداشتی در این سالن با برادرم به تمرین می‌پردازم.

علیاری ادامه داد: تنها هدف من در سالهای اخیر، حضور در بازی‌های المپیک بوده و هست و همچنان برای رسیدن به هدفم با تمام وجود تلاش می‌کنم. هر چند در طول این سال‌ها با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بودم، اما همچنان امیدم را از دست ندادم و شبانه روز برای تحقق این آرزوی بزرگ تمرین و تلاش کردم.

مدعی وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی افزود: من در طول سال‌ها حضورم در کشتی یاد گرفته‌ام که باید برای رسیدن به هدفم بجنگم و هیچگاه از خواسته‌هایم عقب نشینی نکنم. کشتی به من آموخت باید سختی‌های زیادی را تحمل کنم تا هرگاه خدا صلاح بداند به خواسته‌ام برسم. ناامیدی بزرگترین دشمن ماست و نباید هیچوقت انگیزه و امیدمان را برای رسیدن به هدف از دست بدهیم.

قهرمان بازی‌های آسیایی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه مدتی است با پشت سر گذاشتن مشغله‌ها و مسایل تحصیلی توانسته‌ام وقت آزادتری داشته باشم. من در مقطع دکتری تحصیل می‌کنم و بزودی مدرک مدیریت استراتژیک خود را در این مقطع دریافت خواهم کرد. به همین دلیل می‌توانم زمان بیشتری به تمرین اختصاص دهم و با تمام فکر و ذهنم به کشتی گرفتن و رسیدن به هدفم یعنی المپیک تمرکز کنم.