دمای گلستان به ۳۶ درجه خواهد رسید

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با تقویت جریانات جنوبی و استقرار هوای گرم از روز گذشته شاهد افزایش ۶ الی هشت درجهای دما در استان هستیم.
وی افزود: برای امروز اکثر نقاط استان دمای بین ۳۰ الی ۳۶ درجهای را تجربه میکنند و دمای هوای گرگان به ۳۴ و دمای اینچه برون هم به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
داداشی گفت: روز چهارشنبه وزش باد گرم و شدید را در استان خواهیم داشت و به دلیل افزایش دما پتانسیل آتش سوزی در مراتع و جنگلهای و خسارت به ابنیه و تأسیسات دور از انتظار نیست.
وی با بیان این که سرعت وزش باد به ۷۰ کیلومتر بر ساعت و به صورت نقطهای در برخی از نقاط بیش از این عدد خواهد بود، اضافه کرد: از بعدازظهر و شب چهارشنبه افزایش ابر و بارش پراکنده باران در استان اتفاق خواهد افتاد.
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