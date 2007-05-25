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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۷

طالب لو بازی با پاس را از دست داد

طالب لو بازی با پاس را از دست داد

دروازه بان تیم فوتبال استقلال با دریافت کارت زرد در دیدار عصر روز پنج شنبه برابر پیکان، سه اخطاره شد و بازی آینده این تیم با پاس را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دروازه بان تیم استقلال که پس از خطای پنالتی روی بازیکن پیکان از رحیم رحیمی مقدم داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد، به علت سه اخطاره شدن بازی آینده این تیم را از دست داد. البته طالب لو نسبت به این کارت معترض بود و اعتقاد داشت اخطار می بایست به هم تیمی اش تعلق می گرفته است.

بر این اساس تیم فوتبال استقلال تهران نمی تواند در آخرین مسابقه فصل جاری برابر پاس از طالب لو درون دروازه استفاده کند و به احتمال فراوان مهدی رحمتی پس از هفته ها نیمکت نشینی بار دیگر وظیفه حراست از دروازه آبی پوشان را برعهده می گیرد.

کد مطلب 491764

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