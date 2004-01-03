فيلم كوتاه در عرضه مشكل دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر" محمد رضا اصلاني كارگردان سينماي مستند به ستاد خبري دومين جشنواره كارگردانان جوان سوني گفت: مسئله ما اين نيست كه سرمايه گذاري در زمينه توليد فيلم كوتاه بايد باشد يا نه ، مشكل بزرگ سينماي كوتاه و حتي بلند اين است كه براي توليدات سينمايي بازار مصرف ايجاد نشده است.

اصلاني با اشاره به اينكه توليدي كه نتواند صادر شود توليد نيست گفت: ايجاد بازار مصرف چه درداخل و چه در خارج كشور مي تواند به توسعه سينماي كوتاه كمك كند.

وي افزود: تلويزيون ايران به ويژه در كانالهاي بين المللي و برون مرزي مي تواند پخش فيلمهاي كوتاه را بر عهده بگيرد به اعتقاد اصلاني مشكل سينماي مستند وكوتاه نگاه مسوولان دولتي و محافظه كاري بخش خصوصي نيست چون در صورت تمايل و اصرار مردم ، دولت تسليم خواهد شد. همانگونه كه نگاه مسوولان به مقوله موسيقي نگاهي منفي بود اما به اصرار مردم وجود بازار تقاضا دولت تسليم مردم شده است.

اصلاني در پاسخ به اين سوال كه وقتي مردم تمايل به ديدن فيلم كوتاه ندارند چگونه مي توان بازار مصرف ايجاد كرد گفت: به زور نمي توان تمايل ايجاد كرد در تمام دنيا فيلمهاي كوتاه و مستند با استقبال چنداني مواجه نمي شوند ولي مي توان با ايجاد مكانيزم و از طريق تبليغات نگاه مردم را تغيير داد و آنان را به اين سينماي غني ترغيب كرد.

اصلاني تصريح كرد: تقاضاي بسياري براي ديدن فيلمهاي كوتاه وجود دارد ولي امكاني براي عرضه وجود ندارد.

وي سرمايه گذاري شركتهاي خارجي مانند سوني را در اين حوزه مفيد ارزيابي كرد و گفتك به شرطي اين سرمايه گذاري سودده خواهد بود كه با نظام مندي همراه باشد .

وي در پايان گفت: سرمايه گذاران آثار مستند و كوتاه بايد موقعيتهاي مناسب و افراد توانمند را بيابند. چون توليد دو فيلم بد جاي ده فيلم خوب را مي گيرد.