اعلام فراخوان مسابقه کتابخوانی «ادب حضور» در بین بچه های مسجدی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنرس مساجد کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان که امسال با ایام شیوع کرونا ویروس و عدم تجمعات حضوری مسجدی همزمان شده است، مسابقه کتابخوانی «ادب حضور» را ویژه اهالی مسجد برگزار میکند.
وی از مسابقه کتابخوانی «ادب حضور» به عنوانی یکی از برنامههای طرح ملی «راهکار» (رزمایش ایمان، همدلی، کار و ایثار رمضان) نام برد و افزود: شرکت اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این مسابقه و کسب نمره قبولی در آن، در شاخصهای ارزیابی کانون در سال ۱۳۹۹ لحاظ خواهد شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان علاقه مندان برای شرکت در مسابقه کتابخوانی «ادب حضور» میتوانند تا پایان ماه مبارک رمضان به سامانه بچههای مسجد به نشانی bachehayemasjed.ir/home مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به برگزیدگان این مسابقه کتابخوانی جوایزی نفیس اعطا میشود.
گفتنی است؛ هم اکنون یکهزار و ۳۷ باب کانون فرهنگی و هنری با مجوز رسمی ستاد هماهنگی کانونهای مساجد در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان فعالیت میکنند.
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