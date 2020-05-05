ضرورت همکاری ایران و ژاپن برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن روز سه شنبه در گفتگویی تلفنی با اشاره به ضرورت همکاری همه کشورهای جهان برای مقابله با ویروس کرونا، بر ضرورت همکاری‌های دو کشور در این زمینه و همچنین انتقال و اشتراک تجربیات به یکدیگر تاکید کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی، توسعه و تعمیق روابط دو جانبه را مورد تاکید قرار داده و ابراز امیدواری کردند با اجرایی شدن توافقات قبلی شاهد گسترش روابط و همکاری‌ها بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری باشند.

رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن همچنین با اشاره به ضرورت برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان، ادامه رایزنی‌ها و تلاش‌ها در این زمینه را خواستار شده و تاکید کردند: در شرایط فعلی که ویروس کرونا همه جهان را درگیر کرده است، باید از تنش‌ها در همه جهان کاسته شده و روابط کشورها بر مبنای روابط بشر دوستانه باشد.

روحانی در این تماس تلفنی با قدردانی از دولت ژاپن بخاطر کمک دوستانه‌اش به ایران در مقابله با ویروس کرونا، گفت: متاسفانه در شرایط سخت مبارزه با کرونا و همچنین تبعات بسیار سخت اقتصادی آن، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران تشدید شده است.

وی با بیان اینکه برای نجات از این ویروس عالم‌گیر راهی جز همکاری همه کشورها وجود ندارد، اظهار داشت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری آمریکا علیه ایران امروز حتی در زمینه تجهیزات پزشکی و تامین مواد غذایی نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این شرایط سخت، همکاری‌های دو دولت ایران و ژاپن در خاطره تاریخی ملت‌های ما باقی خواهد ماند، افزود: ما همواره به رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای مشترک دو کشور راجع به مسائل مورد علاقه ارج می‌گذاریم.

روحانی با تاکید بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و جهان افزود: متأسف هستیم که در هفته‌های اخیر شاهد ایجاد تنش از سوی آمریکا در عراق و منطقه خلیج فارس بوده‌ایم و این در حالی است که همواره آغاز تنش‌ها در منطقه از طرف آمریکا بوده است.

وی در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر آمادگی برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا، تاکید کرد: اگر آمریکایی‌ها در این شرایط کرونا صادق هستند و می‌خواهند اقدامی انجام دهند، تنها راه این است که به تحریم‌های غیرقانونی ایران پایان دهند.

توکیو به تلاش‌ها و همکاری خود با تهران ادامه خواهد داد

نخست وزیر ژاپن نیز در این گفت‌وگوی تلفنی ضرورت همکاری و تلاش همه کشورها برای عبور از مرحله سخت شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه در این شرایط همچنان شاهد ادامه تنش‌ها در منطقه خاورمیانه هستیم، نگران کننده است و برقراری صلح و ثبات را در این منطقه ضروری می‌دانیم.

«آبه شینزو» از ایران به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار که نقش مهمی در برقراری صلح و آرامش در منطقه ایفا می‌کند نام برد و افزود: توکیو به تلاش‌ها و همکاری خود با تهران در این زمینه ادامه خواهد داد.

نخست وزیر ژاپن افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا را نادرست خواند و افزود: در این شرایط اقدامات انسان دوستانه باید در دستور کار همه کشورها باشد.