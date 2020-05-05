خبرگزاری مهر، گروه استانها - بهرام سرمست: قم از دیرباز تا به امروز، به عنوان حرم اهل بیت (ع)، قلب تپنده جهان اسلام، مرکز علم و اندیشه و فقاهت شیعه و خاستگاه انقلاب اسلامی شناخته میشود.
وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، بقاع متبرکه و نیز حضور پرخیر و برکت علما و مراجع عظام تقلید، موقعیت ممتازی را برای این خطه ایجاد کرده است؛ همچنین بهرهمندی از بزرگترین حوزه علمیه جهان اسلام، داشتن زیر ساختهای مناسب در زمینه چاپ و نشر کتب دینی، تولید نرم افزارها و رسانههای دیجیتال در حوزه علوم اسلامی و فعالیت صدها مرکز و مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی فعال با عملکرد و اثربخشی ملی و فراملی در عرصه دین پژوهی و نیز میزبانی از میلیونها زائر، قم را به عنوان یکی از قطبهای بزرگ فرهنگی و مذهبی و دومین شهر زائر پذیر کشور مطرح کرده است.
بدون شک قم به پشتوانه چنین ظرفیتهای ارزشمند و به واسطه برخورداری از شأن و جایگاه بسیار رفیع و برجسته آنکه در احادیث و روایات و در کلام و نگاه بزرگان نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است، سرمایهای گران سنگ نه برای همه کشور، بلکه برای جهان اسلام است و همه باید قدردان این جایگاه و پاسدار حرمت و قداست آن باشیم.
از این منظر خدمت در قم، از جهات مختلف ارزشمند و حائز اهمیت بوده و بنا به فرموده مقام معظم رهبری، خدمت به کشور، آبروی نظام و اسلام محسوب میشود. از زمانی که توفیق خدمت در جوار بارگاه کریمه اهل بیت (س) نصیب اینجانب شده است با یک احساس مسؤلیت ویژه نسبت به موقعیت خاص قم و با این نگاه که «قم نماد دین، دیانت و اخلاق است و باید در همه عرصهها و جهات الگو و نمونه باشد» توسعه، عمران و آبادانی این استان را سرلوحه کار خود قرار داده و در طی این مدت به یاری خداوند منان و با مشارکت، همراهی و همکاری مردم شریف و صاحب نظران و نخبگان به ویژه مرجعیت معظم، تلاشها و اقدامات خوبی برای شتاب بخشی به روند پیشرفت استان در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و… صورت گرفته است.
هر چند برای رسیدن به سطح مطلوب و جایگاه حقیقی و در شأن نام مقدس قم، مسیر طولانی در پیش داریم اما امیدوارم با تداوم این تلاشها و با نگاه ویژه مسؤلان و برنامه ریزان ملی این مهم محقق شود و قم بتواند در تراز واقعی خود و به عنوان تکیه گاه و پشتوانه فکری نظام و الگوی مدنیت اسلامی، پاسخگوی مطالبات و انتظارات باشد.
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