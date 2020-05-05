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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۱۱

حکم شهردار زنجان امضا شد

حکم شهردار زنجان امضا شد

زنجان-عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حکم انتصاب حبیب‌الله ملایی‌یگانه، شهردار زنجان را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری زنجان، بر اساس تبصره (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور انجام می‌شود.

در حکم انتصاب شهردار زنجان آمده است: امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری و به کارگیری خلاقیت و نوآوری در اداره امور شهر، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و سیاست‌های دولت تدبیر و امید میسر گردد.

کد مطلب 4917882

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