حکم شهردار زنجان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری زنجان، بر اساس تبصره (۳) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور انجام می‌شود.

در حکم انتصاب شهردار زنجان آمده است: امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و توزیع عادلانه خدمات و امکانات در مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری و به کارگیری خلاقیت و نوآوری در اداره امور شهر، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و سیاست‌های دولت تدبیر و امید میسر گردد.