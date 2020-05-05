نقشه ایمنی راه های آذربایجان غربی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با بیان اینکه باید این نقشه در سطح شهرها تهیه و بر روی نقشه ثبت شود اظهارکرد: نصب علائم راهنمایی و رانندگی و سرعتگاهها در سطح جادهها بهطور قطع نیازمند تهیه نقشه ایمنی راهها است.
وی همچنین خواستار راهاندازی مرکز کنترل ترافیک ارومیه شد و عنوان کرد: برای کنترل ترافیک شهری و حل مشکل این بخش باید مرکز کنترل ترافیک با هماهنگی دستگاههای ذیربط راهاندازی شود.
رحمانی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تصادفات جادهای در استان افزود: اگر چه این خبر خوبی است اما نباید فراموش کرد که کاهش ترددها در دستیابی به این آمار سهم بسزایی دارد لذا کماکان باید در ارتقای فرهنگ حمل و نقلی کار کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارتقای فرهنگ ایمنی در بخش حمل و نقل صرفاً یک متولی ندارد افزود: توسعه فرهنگ ایمنی در حمل و نقل یک امر اجتماعی است و میطلبد تا دستگاههای مختلفی چون آموزش و پرورش و رسانهها بیش از پیش در این حوزه اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی با اشاره به لزوم توجه به رینگ کمربندی ارومیه، گفت: باید کمیته ویژهای با حضور مسئولان امر تشکیل شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز صدمات و تلفات در این زمینه اعمال شود ضمن آنکه در مکانهایی از رینگ این کمربندی نیاز به احداث پل عابر پیاده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فوت حتی یک نفر هم در اثر تصادفات آمار بالایی محسوب میشود افزود: باید توجه شود که اقدامات ما در راستای کاهش تلفات جادهای و شهری باشد و این امر با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: تلفات جادهای امر نیست که به آن توجه نشود و باید تمام دستگاهها به این امر ورود کرده و مسئله را جدی بگیرند تا تصمیمات لازم در راستای ایمنتر کردن جادهها گرفته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: انسان کماکان رکن اصلی چرخه حمل و نقلی است و باید سازمانهای مردم نهاد تخصصی با ورود به این حوزه در استان برای نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بویژه فرهنگ تعاملی ایفای نقش کنند.
رحمانی با بیان اینکه تا زمانی که خود مردم برای ارتقای فرهنگ ایمنی حمل و نقل پای کار نباشند، جریمه و محدودیت کارساز نیست. افکار عمومی باید نسبت به حجم بالای تلفات جادهای حساسیت بیشتری داشته باشند گفت: از ورود سازمانهای مردم نهاد و فعالین عرصه ارتقای فرهنگ ایمنی حمایت میکنیم و دستگاههای مربوطه نیز باید برای تشویق دغدغه مندان این حوزه پای کار بیایند.
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