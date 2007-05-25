به کسب 5 سهمیه المپیک اصرار دارم / حدادی و مرادی در ایران رقیب ندارند

رییس فدراسیون دو و میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: بچه ها در مسابقات روز گذشته لیگ دو و میدانی با شکستن رکوردهای ملی ، خود را نشان دادند و قطعا روز به روز بهتر خواهند شد.





وی با اشاره به اینکه حدادی و سجادی در ایران رقیب ندارند گفت: همه دیدند که این دو ورزشکار با فاصله زیادی نسبت به بقیه رکورد زدند . این دو باید از این پس در رقابت های برون مرزی حضور داشته باشند تا بتوانند با داشتن رقیب رکوردهای خود را بالا ببرند.









کریمی که به کسب 5 مدال المپیک توسط دو و میدانی کاران ایران اصرار دارد گفت: در پرتاب دیسک و دوی 800 متر وضع بچه ها خوب بود، در 400 متر هم بوعذار حریف نداشت و قطعا یکی از امید های ما برای کسب سهمیه المپیک است . در پرتاب چکش موسوی تازه وارد است و می تواند بهتر هم بشود .مهاجر شجاعی هم در سه گام خوب بود با این اوصاف برای کسب نتیجه دلخواه باید به این ورزشکاران فرصت کافی بدهیم تا خود را نشان دهند .





وی در پایان با اشاره به اینکه حدادی خود را تثبیت کرده، تصریح کرد: کسب این رکورد ها بعد از حضور مربی ، تلاش خود ورزشکار و تمریناتش بوده است. ما تا المپیک بیش از 30 مسابقه داخلی و برون مرزی داریم که حدادی و دیگر ورزشکاران می توانند خود را در آن محک بزنند و رکوردهای المپیک را به دست آورند . بزرگ ترین میدانی که به آن امیدواریم مسابقات جایزه بزرگ آسیا در هند و تایلند است که اواسط خرداد ماه برگزار می شود و امیدواریم دوندگان ما با دست پر برگردند.