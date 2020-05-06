ضرورت بازنگری در فرایندهای سازمانی مرز دوغارون

خبرگزاری مهر - گروه استانها: گمرک دوغارون یکی از قدیمی ترین گمرکات کشور است که در شرق خراسان رضوی و در همسایگی هرات، دومین بازار بزرگ افغانستان واقع شده است.
این مرز از مهمترین مرزهای صادراتی ایران به شمار میرود که حجم زیادی از صادرات کشور به افغانستان از این مرز خارج میشود. با این حال با توجه به بازار بزرگ افغانستان، میل و سلایق فرهنگی و اجتماعی این کشور و تمایل تجار افغانستانی به توسعه روابط اقتصادی با شرکای ایرانی خود، میتوان به این نتیجه رسید که مرز و گمرک دوغارون میتواند در حوزه صادرات نقش پر رنگ تری ایفا کند.
مسئلهای که به جز رونق تولید در کشور، میتواند حوزه اقتصادی شهرستان تایباد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد فرصتهای اقتصادی، از جمعیت بیکار این شهرستان بکاهد. لذا در سال جهش تولید، یکی از مهمترین بخشهایی که باید نگاه ویژه بدان داشت، مرز دوغارون است، چرا که میتواند نقش مهمی در جهش تولید داخل و افزایش صادرات به کشور افغانستان ایفا کند. اما در حال حاضر برای شتاب بخشیدن به روند صادرات در مرز و جهش تولید در شهرستان چه نیازهایی در اولویت است.
اسکن ایکس ری و استقرار آزمایشگاههای کنترل کیفیت از نیازهای مرز دوغارون است
هرچند بحران کرونا نتوانست موجب توقف صادرات ایران به همسایه شرقی خود در گمرک دوغارون باشد، اما تأثیرات محدودی به خصوص در حوزه ورود و خروج تجار و برخی رانندگان داشت، در حال حاضر به گفته مدیر کل گمرک دوغارون فعالیت در این گمرک به دوران پیش از کرونا بازگشته است.
مدیر کل گمرک دوغارون در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فعلی این گمرک، اظهار کرد: تا پایان روز دوشنبه (۱۵ اردیبهشت) حدود هزار کامیون کالا در قسمتهای مختلف مرز وجود دارد که روند نرمالی را طی میکند. در آن سوی مرز نیز ۴۰۰ کامیون افغانی و ۸۰ کامیون ایرانی منتظر ورود به کشور هستند. بنابراین خروج روز دوشنبه تقریباً به روزهای قبل از کرونا بازگشته است. همچنین در بحث میوه و تره بار نیز به حال عادی بازگشته و ازدحام گذشته را ندارد و به صورت عادی کالا خارج میشود.
کمبود راننده کامیون به دلیل قوانین جاری کرونا، یکی از مشکلات صادرات در شرایط فعلی است
محمود کوهگرد در خصوص نیازمندیهای مرز دوغارون برای تسریع در روند صادرات، گفت: در حال حاضر بحث کنترل در مرز با قدرت انجام میشود، اما یک دستگاه اسکن کامیون در منطقه ویژه نیاز است تا بتوان روند خروج را تسریع نمود. همچنین موضوع آزمایشگاهها یک مولفه مهم است که میتواند کالا را نگه دارد، ایجاد آزمایشگاه که در شهرستان یا مرز مستقر شود علاوه بر اشتغالزایی، میتواند در تسریع روند کار خروج کالا کمک کند. آزمایشگاههای استاندارد، کنترل کیفیت سوخت، دام و طیور، شیر خشک از آزمایشگاههای با اولویت بالای مورد نیاز در دوغارون است.
در حال حاضر وجود یک دستگاه اسکن کامیون و همچنین ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت از جمله نیازهای مرز دوغارون است که علاوه بر اشتغالزایی در تسریع روند خروج کالا نیز مؤثر است.
وی با اشاره به گلایههای تجار افغانستانی در خصوص مشکلات ورود به مرز در ایام کرونا، ابراز کرد: نیاز است تمهیداتی اندیشیده شود تا تجار افغانستانی جهت سفارش کالا و خرید بتوانند وارد کشور شوند. قطعاً تسهیل در این خصوص میتواند به افزایش صادرات کمک نماید.
به جز گمرک دوغارون، منطقه ویژه اقتصادی دوغارون نیز نقش مهمی در روند صادرات کشور ایفا میکند. در دوره کرونا به دلیل محدودیتهایی که در روند ورود رانندگان به این منطقه وجود داشت، مشکل کمبود نیروی انسانی مشهود بود، مسئلهای که محدودیت عبور کامیونها نیز مزید بر آن شد. این محدودیت که در دو سوی مرز است، به این شرا ط است که هر گذرنامه حداکثر مجاز به خروج و ورود سه خودرو با پلاک مشخص از منطقه ویژه به خاک افغانستان میباشد. چنانچه این محدودیت رفع شود، توان رانندگان تایبادی میتواند جبران این کمبود را تا حدی زیادی داشته باشد.
مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر روند ورود و خروج در منطقه ویژه مناسب است اما باز هم در تلاشیم که این مسئله را بروز کنیم به خصوص در مسئله کالاهای سریع فساد که تاکید ویژه ای در این خصوص داریم.
حسین آخوندزاده یکی از مشکلات جاری در مرز را کمبود نیروی انسانی به دلیل برخی قوانین جاری کرونا دانست و گفت: در حال حاضر هر راننده میتواند سه کامیون وارد کند، اگر این رانندهها امکان ورود خودرو با پلاک غیر را داشته باشند میتوانند مشکل کمبود کامیون خالی نداشته باشیم. در حال حاضر مشکل کمبود نیروی انسانی داریم. البته محدودیت راننده با پلاک مشخص در آنسوی مرز نیز هست و این مسئله نیازمند رایزنی با طرف افغانستانی است.
به دلیل برخی از قوانین جاری کرونا، دچار کمبود نیروی انسانی هستیم
وی افزود: مسئله دیگر در ۲۰ متری است که واژگونی خودرو در این محل امری عادی شده است، اگر زیر ساختهای این منطقه انجام شود، میتواند به سهولت صادرات بسیار کمک کند.
در راستای شعار سال دو واحد تولیدی راکد در شهرستان فعال شد، سومین واحد به زودی فعال میشود
به جز بعد گمرکی در صادرات، توجه به تولید در شهرستان تایباد نیز در سال جهش تولید بسیار حائز اهمیت است.
شهرستان تایباد سه کارخانه صنعتی در حوزه لوله و پروفیل، مواد شوینده و سیم و کابل دارد که این سه واحد به دلایل مختلفی در یک دهه اخیر راکد و غیر فعال بودند.
بحران کرونا از سویی و نگاه اقتصادی جدیدی که پس از تغییر فرماندار شهرستان بر تایباد حاکم شد، باعث شد تا دو واحد پس از نزدیک به یک دهه تعطیلی آغاز به کار کنند و سومین واحد نیز اندک اندک آماده تلاش برای گردش چرخ تولید خود باشد، هرچند در همین ایام بحران کرونا با تغییر خط تولید خود از کابل به ست لباس محافظتی کادر درمان کار خود را آغاز کرده است.
با این حال در سال جهش تولید در تایباد نمیتوان یک تنه به گمرک نگاه کرد، بلکه جهش تولید در شهرستان یک بال مهم و اثر گذار در جهت تحقق شعار سال است.
رئیس اداره صمت تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت شهرستان در حوزه صادرات کالاهای تولیدی، اظهار کرد: اداره کل صمت در شرایط کرونایی هر روز وضعیت گمرک را پیگیر بودند، خوشبختانه با هماهنگی دستگاههای مستقر در مرز و پشتیبانی فرماندار شهرستان، امر صادرات و واردات در تایباد بدون خلل انجام میپذیرفت که از نقاط مثبت مرز دوغارون است.
محمد اشرفی افزود: در حال حاضر در حال تدوین برنامهها در جهت شتاب در امر صادرات و واردات در داخل و خارج شهرستان هستیم تا کالاهایی که از مرز دوغارون خارج میشوند با استاندارد بسیار عالی انجام پذیرد. البته بحث آزمایشگاه کالاهای اساسی یکی از نیازهای شهرستان است که لازم است این آزمایشگاهها در مرز یا شهرستان مستقر شوند.
وی در خصوص برنامههای توسعهای صادرات داخلی شهرستان ابراز کرد: ایجاد نمایشگاههای فصلی عرضه کالاهای تولیدی شهرستان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی در مرز مد نظر ما است، زیر ساختها مهیا شده است و عدم راه اندازی آن به دلیل شرایط کرونا است، پس از کرونا میتوانیم این نمایشگاهها را فعال کنیم.
اشرفی ادامه داد: در راستای بحث راه اندازی کارخانههای راکد شهرستان، اقدامات اثر بخشی انجام شد که نتیجه آن را امروز میتوانیم ببینیم. راه اندازی دو واحد با تعطیلی ۹ ساله با پیگیری فرماندار و مساعدت استاندار خراسان رضوی شامل خط تولید لوله و پروفیل و مواد شوینده بود که واحد شوینده در ایام کرونایی کمک شایانی به شهرستان کرد و تولید آن بالاتر از نیاز شهرستان بوده است، به نحوی که میتواند به شهرستانهای اطراف نیز میتواند صادر شود.
وی ابراز کرد: البته به دلیل تعطیلی ۹ ساله این واحد پروندههای آن در سامانههای اداره صمت، راکد شده که مسئله مواد اولیه این واحد را نیز به استان منعکس کردیم و به زودی انجام میشود. این دو واحد فعال شده میتوانند نقش مهمی در توسعه صادرات شهرستان در سال جاری ایفا نمایند.
وی افزود: با سیاستهای اقتصادی فرماندار، آخرین کارخانه صنعتی شهرستان که کارخانه تولید کابل است، نیز به زودی فعال خواهد شد تا آخرین کارخانه راکد تایباد باشد که در راستای برنامههای اقتصادی استاندارخراسان رضوی فعال میشود.
نیازمند بازنگری جدی در فرایندهای سازمانی در مرز دوغارون هستیم
فرماندار تایباد اشاره به تصویب لایحه منطقه آزاد دوغارون، اظهار کرد: تصویب منطقه آزاد صنعتی و اقتصادی دوغارون میتواند تحول کم نظیری در شهرستان و استان ایجاد کند، لذا لازم است به نمایندگی از مردم شهرستان از استاندار خراسان رضوی و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی بابت پیگیریهایی که انجام دادند تا لایحه منطقه آزاد دوغارون در مرحله به ثمر بنشیند، تشکر کنم. قطعاً تصویب این لایحه باعث تحول بنیادین در حوزه اقتصادی استان به ویژه تایباد و سرخس خواهد شد.
محسن سیاح در خصوص روند افزایش صادرات از مرز دوغارون، ابراز کرد: دستگاههای مسئول در حوزه تولید با نظارت و پیگیری مستمر باید باعث افزایش کیفی محصولات شوند و دستگاههای مستقر در مرز باید بازنگری دستورات سازمانی داشته باشند تا کاهشی در محصولات صادراتی در سال جهش تولید نداشته باشیم.
در سال جهش تولید باید با نظارت و پیگیری مستمر شاهد افزایش کیفی محصولات باشیم همچنین با بازنگری در دستورات سازمانی روند افزایشی را نیز برای صادرات رقم بزنیم
وی با اشاره به وضعیت بحران کرونا و تأثیر آن در مسئله مرز و صادرات گفت: بابت مسئله ورود تجار تصمیمی که گرفته شد این بود که اتاق مشترک اقتصادی ایران و افغانستان یک لیست تهیه و به فرمانداری تایباد معرفی کنند تا از محدودیتهای وضع شده در مرز معاف شوند، چنانچه این لیست تهیه شود بسیاری از مشکلات تجار برطرف میشود. برای شتاب بخشی به حوزه صادرات و واردات نیازمند بازنگری جدی در فرایندهای سازمانی در مرز دوغارون هستیم. تولید کننده نیز با ارتقای کیفیت محصول خود به این شتاب بخشی کمک کنند.
فرماندار تایباد در پاسخ به وضعیت رانندگان در مرز دوغارون اظهار کرد: فرایندی که الان برای رانندگان در حال انجام است، ممکن است تأثیر عمیقی بر امر صادرات داشته باشد بنابراین این مسئله را به نماینده وزارت خارجه منتقل خواهیم کرد و به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل خواهیم بود. پیگیری میکنیم محدودیتهای مرتبط با رانندگان را بر طرف کنیم که این مسئله نیازمند رایزنی با کشور افغانستان تا پایان شرایط بحرانی کرونا است.
وی در خصوص نیاز مرز دوغارون به دستگاه ایکس ری بیان کرد: در بحث نیاز منطقه ویژه به دستگاه ایکس ری، در برنامه کاری منطقه ویژه نصب این دستگاه قرار دارد اما باید سرعت بیشتری به این برنامه داده شود. پروسه صادراتی که در منطقه هست، باید به امر شتاب بخشی کمک کند. تعرفهها در منطقه ویژه نباید بیشتر از تعرفههای ابلاغی کشوری باشد و اگر توافقی نیز میشود، این توافق باید توسط یک نهاد حاکمیتی مورد بررسی قرار دهد تا در جریان شتاب صادرات و واردات خللی ایجاد نکند.
سیاح در خصوص وضعیت قسمت سوخت و کاهش قیمت آن در سطح جهان و کشور افغانستان، گفت: در بخش سوخت، واکنش فوری و سریع دوستان شرکت نفت و گاز میتواند تأثیر گذار باشد، هرچند تغییراتی در قیمتها بوده، اما سریع و به موقع نبوده است. این واکنش سریع میتواند در صادرات سوخت اثر گذار باشد. شرکت نفت باید در لحظه قیمتها را رصد کند و سازوکار مخصوصی در این مورد تعیین کند.
حال با توجه به همه مزیتهای این مرز در صادرات و واردات کالاهای مختلف مسئولان باید همت کرده و نیازهای اساسی این مرز را برطرف کنند تا شاهد پیشرفتهای روز افزون مرز دوغارون برای کشور باشیم.
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