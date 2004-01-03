برترين هاي هفدهمين جشنواره روستا معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر " نام آثار و هنرمندان برگزيده به شرح زير است :

1- متن نمايشنامه سيد محمد محمدي از استان مركزي با عنوان " بازگشت ، به عنوان برترين متن نمايشنامه .

2- مهدي حاجيان از تهران به عنوان بهترين بازيگر مرد در نمايش " كاش آدمها اينطور نبودند "

3- قاسم صالح پور دهكردي از چهار محال و بختياري به عنوان برترين كارگردان در نمايش " ترنج "

4- ربابه حيدرآبادي از استان كرمان به عنوان برترين بازيگر زن درنمايش " چوپان راستگو"

5- گروه نمايش " گيشه ياور" از استان گيلان به كارگرداني محمد علي صادق حسني بعنوان گروه برگزيده.



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