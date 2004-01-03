  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۰۷

با اعلام راي هيات داوران

برترين هاي هفدهمين جشنواره روستا معرفي شدند

برترين هاي هفدهمين جشنواره روستا در اختتاميه اين جشنواره معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري " مهر " نام آثار و هنرمندان برگزيده به شرح زير است : 
1- متن نمايشنامه  سيد محمد محمدي از استان مركزي با عنوان " بازگشت ،  به عنوان برترين متن نمايشنامه .
2-  مهدي حاجيان از تهران به عنوان بهترين بازيگر مرد در نمايش " كاش آدمها اينطور نبودند "
3-  قاسم صالح پور دهكردي از چهار محال و بختياري به عنوان برترين كارگردان در نمايش " ترنج "
4- ربابه حيدرآبادي از استان كرمان به عنوان برترين بازيگر زن درنمايش " چوپان راستگو"
5- گروه نمايش " گيشه ياور" از استان گيلان به كارگرداني  محمد علي صادق حسني بعنوان گروه برگزيده.
کد مطلب 49182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها