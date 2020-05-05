قاتل جوان شاهرودی پس از ۳ سال اختفا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه یک قاتل جوان شاهرودی که سال ۹۶ فردی را به قتل رسانده بود، دستگیر شد، بیان کرد: این قاتل جوان سه سال متواری و در اختفا می‌زیست که در نهایت با هوشیاری مأموران و طی عملیات پلیسی در پایتخت دستگیر شد.

وی با بیان اینکه مهرماه سال ۹۶ یک فقره قتل در یکی از خیابان‌های شاهرود به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد که در آن مردی میانسال به قتل رسیده بود، افزود: دو نفر از سه عامل این نزاع خونین همان سال در شاهرود دستگیر شدند و فرد سوم که عامل اصلی این جنایت بود متواری شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه پس از ماه‌ها اقدام اطلاعاتی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شاهرود، درنهایت این فرد که ماه‌ها از شهری به شهر دیگر نقل مکان می‌کرد در تهران شناسایی شد، تاکید کرد: دو اکیپ ویژه شناسایی و دستگیری از پلیس آگاهی شاهرود و یک اکیپ ویژه از مرکز استان به تهران اعزام شدند تا پس از یک هفته اقدامات تخصصی درنهایت مخفیگاه متهم در تهران شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شد.

کریمی با بیان اینکه با توجه به نیابت قضائی صادر شده، متهم پس از دستگیری به مراجع قضائی پایتخت تحویل و درنهایت پس از چند روز با انجام مراحل قضائی این فرد به شاهرود برای رسیدگی به بزه انتسابی انتقال‌یافته است، افزود: هیچ راه گریزی برای هنجارشکنان و مجرمان نیست و قطعاً هرکس امنیت مردم و جان و مال آن‌ها را مورد تعرض قرار دهد دیر یا زود به دست عدالت سپرده خواهد شد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.