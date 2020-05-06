مردم برای رفع مشکلات اقتصادی وارد میدان عمل شوند

حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی در حاشیه رزمایش مومنانه شهرستان فریدن در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو منویات مقام معظم رهبری رزمایش کمک‌های مومنانه همزمان با سراسر کشور در شهرستان فریدن با همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و همکاری نهادهای حمایتی با رمز امام حسن مجتبی (ع) آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بیماری کرونا آزمون الهی برای سنجش مؤمنان در انفاق و نیکوکاری بود، گفت: در سراسر ایران اسلامی حرکت مومنانه مردمی به رنگ ایمان و تقوای الهی برپا شده است.

امام جمعه داران با بیان اینکه مشارکت مردم در قالب کمک‌های مومنانه به صورت خودجوش مسیری ارزشمند است، گفت: به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا مساجد شهرستان فریدن تعطیل شد اما به کانون توزیع کمک‌های مومنانه میان نیازمندان تبدیل شده است.

وی بیان داشت: اگر در دروان دفاع مقدس کمک شجره طیبه بسیج مردمی نبود نیروهای مسلح به تنهایی نمی‌توانستند جنگ تحمیلی را به جهادی ماندگار تبدیل کنند.

حجت الاسلام سیاوشی تأکید کرد: مردم در برطرف شدن مشکلات اقتصادی باید ورود پیدا کنند، قرارگاه مومنانه فقط جمع آوری کمک مالی نیست بلکه با استفاده افکار نخبگان و افراد صاحب نفوذ می‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.